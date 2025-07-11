ЕВРАЗ потратит миллиард рублей, чтобы избавить Нижний Тагил от грязного воздуха

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проект реализуют во втором квартале 2026-го
Проект реализуют во втором квартале 2026-го Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

Нижнетагильский металлургический комбинат ЕВРАЗ инвестирует более одного миллиарда рублей в перевооружение биохимической установки коксохимического производства ради чистого воздуха. О работе над проектом, включенным в федеральную программу «Чистый воздух», сообщил вице-президент ЕВРАЗа и руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов на выставке «Иннопром».

«ЕВРАЗ НТМК уже реализовал шесть из девяти масштабных воздухоохранных мероприятий в рамках „Чистого воздуха“, вложив в них более 6,36 млрд рублей. Выбросы загрязняющих веществ по итогу снижены на 7,9 тысячи тонн», — передает пресс-служба компании слова Новоженова.

Запуск обновленной установки позволит снизить выбросы ароматических веществ на 90%. Данный проект важен для сотрудников комбината и горожан, ведь он не только снижает экологическую нагрузку, но и практически убирает неприятный запах коксохимического производства.

Планируется, что эксплуатация модернизированной биохимической установки начнется во втором квартале 2026 года. В рамках проекта будут оборудованы укрытия для отстойников и бассейнов с вытяжками отходящих газов, а отработанные адсорбционные угольные фильтры после использования отправят на переработку для повторного применения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нижнетагильский металлургический комбинат ЕВРАЗ инвестирует более одного миллиарда рублей в перевооружение биохимической установки коксохимического производства ради чистого воздуха. О работе над проектом, включенным в федеральную программу «Чистый воздух», сообщил вице-президент ЕВРАЗа и руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов на выставке «Иннопром». «ЕВРАЗ НТМК уже реализовал шесть из девяти масштабных воздухоохранных мероприятий в рамках „Чистого воздуха“, вложив в них более 6,36 млрд рублей. Выбросы загрязняющих веществ по итогу снижены на 7,9 тысячи тонн», — передает пресс-служба компании слова Новоженова. Запуск обновленной установки позволит снизить выбросы ароматических веществ на 90%. Данный проект важен для сотрудников комбината и горожан, ведь он не только снижает экологическую нагрузку, но и практически убирает неприятный запах коксохимического производства. Планируется, что эксплуатация модернизированной биохимической установки начнется во втором квартале 2026 года. В рамках проекта будут оборудованы укрытия для отстойников и бассейнов с вытяжками отходящих газов, а отработанные адсорбционные угольные фильтры после использования отправят на переработку для повторного применения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...