ЕВРАЗ потратит миллиард рублей, чтобы избавить Нижний Тагил от грязного воздуха

Нижнетагильский металлургический комбинат ЕВРАЗ инвестирует более одного миллиарда рублей в перевооружение биохимической установки коксохимического производства ради чистого воздуха. О работе над проектом, включенным в федеральную программу «Чистый воздух», сообщил вице-президент ЕВРАЗа и руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов на выставке «Иннопром».
«ЕВРАЗ НТМК уже реализовал шесть из девяти масштабных воздухоохранных мероприятий в рамках „Чистого воздуха“, вложив в них более 6,36 млрд рублей. Выбросы загрязняющих веществ по итогу снижены на 7,9 тысячи тонн», — передает пресс-служба компании слова Новоженова.
Запуск обновленной установки позволит снизить выбросы ароматических веществ на 90%. Данный проект важен для сотрудников комбината и горожан, ведь он не только снижает экологическую нагрузку, но и практически убирает неприятный запах коксохимического производства.
Планируется, что эксплуатация модернизированной биохимической установки начнется во втором квартале 2026 года. В рамках проекта будут оборудованы укрытия для отстойников и бассейнов с вытяжками отходящих газов, а отработанные адсорбционные угольные фильтры после использования отправят на переработку для повторного применения.
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