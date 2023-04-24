24 апреля 2023

Глава челябинского района получил награду из рук Кириенко. Фото

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Межрегиональный форум "Умный город. От пилотов - к промышленному внедрению" город Сатка Челябинская область, глазков александр
Глазков получил благодарственное письмо президента России Путина Фото:

Глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина. Награду вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом Глазков сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Как глава района и председатель правления совета муниципальных образований региона я был награжден благодарственным письмом президента России за активное участие в развитии местного самоуправления. Награду вручил Кириенко в Москве в Екатерининском зале Кремля», — сообщил Глазков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава района уточнил, что для него это была приятная неожиданность. Кроме того, он выразил благодарность тем, кто поддерживал и поддерживает его, родным и близким.

Александр Глазков получил благодарственное письмо президента за активное участие в развитии местного самоуправления
Александр Глазков получил благодарственное письмо президента за активное участие в развитии местного самоуправления
Фото:

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Глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина. Награду вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом Глазков сообщил на своей странице в социальных сетях. «Как глава района и председатель правления совета муниципальных образований региона я был награжден благодарственным письмом президента России за активное участие в развитии местного самоуправления. Награду вручил Кириенко в Москве в Екатерининском зале Кремля», — сообщил Глазков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава района уточнил, что для него это была приятная неожиданность. Кроме того, он выразил благодарность тем, кто поддерживал и поддерживает его, родным и близким.
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