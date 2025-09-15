Челябинский губернатор Текслер принял участие в совещании по экономике с Путиным

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании по экономическим вопросам, которое 15 сентября провел президент России Владимир Путин. На встрече обсуждались приоритеты бюджетного планирования и подготовка федерального бюджета на 2026–2028 годы с акцентом на командную работу регионов и федерального центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
«Правительство продолжает работать над проектом федерального бюджета на следующие три года. Подчеркну: бюджет призван решать как текущие, так и перспективные, стратегические задачи развития всей страны. Поэтому подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение, — это общая, командная работа, которая объединяет усилия федерального Правительства, министерств и ведомств, управленческих команд в субъектах Федерации и в муниципалитетах. Очевидно, что стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависят от положения дел в экономике России. И здесь нами обозначена главная цель, а именно — обеспечить необходимые для этого темпы роста», — заявил глава государства.
В ходе совещания Владимир Путин отметил необходимость опережающего роста российской экономики по сравнению с мировыми темпами. По его словам, для этого требуется тесная координация бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики между всеми уровнями власти. Президент также сообщил, что по итогам июля 2025 года ВВП страны увеличился на 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост составил 1,1%.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, возглавляющий Комиссию Госсовета РФ по экономике и финансам, отметил, что скоординированная работа с федеральными органами поможет регионам сохранить макроэкономическую устойчивость и обеспечить сбалансированность бюджетов. По его словам, это создаст условия для достижения намеченных показателей роста и преобразования их в реальные улучшения качества жизни жителей региона.
Челябинская область регулярно получает дополнительные средства из федерального бюджета. Они в том числе направлялись на социальные выплаты и повышение оплаты труда бюджетников. Доходы регионального бюджета ежегодно увеличиваются, а его параметры корректируются в зависимости от поступлений из центра.
