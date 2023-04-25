Свердловские силовики перекрыли трассу из-за лесного пожара

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, камера видеонаблюдения, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, жезл дпс, дорожная безопасность, dozor
Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей о перекрытии Фото:

Силовики перекрыли дорогу, ведущую из Нижней Синячихи в Ирбит из-за лесного пожара, дымом от которого затягивает трассу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

«На участке автодороги Нижняя Синячиха — Ирбит с 31 по 35 км перекрыто движение из-за лесного пожара и сильного задымления», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ГИБДД. Там подчеркнули, что из-за пожара трассу заволокло дымом, значительно снизилась видимость, из-за чего проезд по дороги стал опасен.

Перед перекрытыми участками работают инспекторы ДПС. Они останавливают водителей и предупреждают о задымлении, им предлагают варианты, как объехать участок.

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Силовики перекрыли дорогу, ведущую из Нижней Синячихи в Ирбит из-за лесного пожара, дымом от которого затягивает трассу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «На участке автодороги Нижняя Синячиха — Ирбит с 31 по 35 км перекрыто движение из-за лесного пожара и сильного задымления», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ГИБДД. Там подчеркнули, что из-за пожара трассу заволокло дымом, значительно снизилась видимость, из-за чего проезд по дороги стал опасен. Перед перекрытыми участками работают инспекторы ДПС. Они останавливают водителей и предупреждают о задымлении, им предлагают варианты, как объехать участок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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