В Челябинске на месте троллейбусного депо возведут многоэтажку

Компания «АгроДом» планирует возвести 20-этажный дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Челябинска выдала разрешение на строительство нового жилого комплекса на месте бывшего троллейбусного депо. Соотвествующий документ опубликован на официальном сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, нежилого торгового здания по ул. Артиллерийской, 117 ООО „АгроДом“. Контроль за исполнением возложить на начальника Управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска, главного архитектора Крутолапова П. Д», — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

Ранее «АгроДом» принадлежал Александре Малаховой. В марте 2022 года компанию выкупил строитель Максим Яцун.

Публичные слушания по проекту застройки состоялись в феврале 2023 года. Проект компании был одобрен. Вблизи многоэтажки планируют разместить объекты инфраструктуры: магазины, сквер и автопарковку.