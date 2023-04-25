В Челябинске на месте троллейбусного депо возведут многоэтажку

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Наталья Котова на стройке детских садов. Челябинск , каменщик, строитель, рабочий, кладка кирпича, стройка
Компания «АгроДом» планирует возвести 20-этажный дом Фото:

Администрация Челябинска выдала разрешение на строительство нового жилого комплекса на месте бывшего троллейбусного депо. Соотвествующий документ опубликован на официальном сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, нежилого торгового здания по ул. Артиллерийской, 117 ООО „АгроДом“. Контроль за исполнением возложить на начальника Управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска, главного архитектора Крутолапова П. Д», — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

Ранее «АгроДом» принадлежал Александре Малаховой. В марте 2022 года компанию выкупил строитель Максим Яцун.

Публичные слушания по проекту застройки состоялись в феврале 2023 года. Проект компании был одобрен. Вблизи многоэтажки планируют разместить объекты инфраструктуры: магазины, сквер и автопарковку.

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Администрация Челябинска выдала разрешение на строительство нового жилого комплекса на месте бывшего троллейбусного депо. Соотвествующий документ опубликован на официальном сайте мэрии. «Предоставить разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, нежилого торгового здания по ул. Артиллерийской, 117 ООО „АгроДом“. Контроль за исполнением возложить на начальника Управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска, главного архитектора Крутолапова П. Д», — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии. Ранее «АгроДом» принадлежал Александре Малаховой. В марте 2022 года компанию выкупил строитель Максим Яцун. Публичные слушания по проекту застройки состоялись в феврале 2023 года. Проект компании был одобрен. Вблизи многоэтажки планируют разместить объекты инфраструктуры: магазины, сквер и автопарковку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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