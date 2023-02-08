В Челябинске у ТРК «Горки» на месте бывшего троллейбусного депо построят магазин и новое 20-этажное высотное здание. Проект был одобрен на публичных слушаниях, которые прошли в Доме архитектора 9 февраля, передает корреспондент URA.RU.
«Публичные слушания по проекту строительства жилого дома на пересечении улиц Ловина и Артиллерийской состоялись. Проект от застройщика „АгроДом“, одобрен», — сообщили на слушаниях.
Застройщик 20-этажного высотного здания — компания «Агродом». Согласно документации, многоэтажный дом построят возле магазина «Светофор» недалеко от ТРК «Горки». Вблизи ЖК также планируют благоустроить территорию и построить магазин. Будет построен сквер с качелями и малыми архитектурными формами и автопарковка.
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