08 февраля 2023

В Челябинске у ТРК «Горки» построят новый жилой комплекс. Фото

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Виды Челябинска с гранд-отеля Видгоф. Дорожные работы на проспекте Ленина. Челябинск, трк горки
Застройщик 20-этажного высотного здания — компания «Агродом» Фото:

В Челябинске у ТРК «Горки» на месте бывшего троллейбусного депо построят магазин и новое 20-этажное высотное здание. Проект был одобрен на публичных слушаниях, которые прошли в Доме архитектора 9 февраля, передает корреспондент URA.RU.

«Публичные слушания по проекту строительства жилого дома на пересечении улиц Ловина и Артиллерийской состоялись. Проект от застройщика „АгроДом“, одобрен», — сообщили на слушаниях.

Застройщик 20-этажного высотного здания — компания «Агродом». Согласно документации, многоэтажный дом построят возле магазина «Светофор» недалеко от ТРК «Горки». Вблизи ЖК также планируют благоустроить территорию и построить магазин. Будет построен сквер с качелями и малыми архитектурными формами и автопарковка.

Публичные слушания. Челябинск
Высотку возведут в Челябинске у ТРК «Горки» на месте бывшего троллейбусного депо
Фото:

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В Челябинске у ТРК «Горки» на месте бывшего троллейбусного депо построят магазин и новое 20-этажное высотное здание. Проект был одобрен на публичных слушаниях, которые прошли в Доме архитектора 9 февраля, передает корреспондент URA.RU. «Публичные слушания по проекту строительства жилого дома на пересечении улиц Ловина и Артиллерийской состоялись. Проект от застройщика „АгроДом“, одобрен», — сообщили на слушаниях. Застройщик 20-этажного высотного здания — компания «Агродом». Согласно документации, многоэтажный дом построят возле магазина «Светофор» недалеко от ТРК «Горки». Вблизи ЖК также планируют благоустроить территорию и построить магазин. Будет построен сквер с качелями и малыми архитектурными формами и автопарковка.
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