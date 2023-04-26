26 апреля 2023

Микрокредитная организация пыталась взыскать с пермяка оплаченный долг

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Суд установил, что долг мужчина уже оплатил Фото:

В Пермском крае микрокредитная организация обратилась в суд, требуя взыскать долг с жителя Лысьвы. Представитель истца утверждал, что мужчина в 2021 году заключил договор займа на сумму 30 500 рублей, но обязательства по его возврату не исполнял, накопив 100 тысяч рублей задолженности по процентам. В суде выяснилось, что на деле долг уже был погашен.

«Микрокредитная организация обратилась в суд с иском о взыскании с мужчины долга и судебных расходов. При исследовании материалов дела и проверки доводов сторон, судом было установлено, что долг ответчик погасил, однако спустя месяц микрокредитная организация обратилась в суд с иском о взыскании уже погашенной задолженности», — сообщается на сайте Лысьвенского городского суда.

В доказательство своей правоты мужчина предоставил справку и квитанцию о полном погашении долга, подписанные гендиректором микрокредитной организации. В связи с этим суд отказал истцу в удовлетворении требований. Судебное решение пока что не вступило в законную силу.

Ране URA.RU рассказывало, что в Перми микрофинансовую организацию наказали за нарушение прав потребителя. Руководство МФО привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

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В Пермском крае микрокредитная организация обратилась в суд, требуя взыскать долг с жителя Лысьвы. Представитель истца утверждал, что мужчина в 2021 году заключил договор займа на сумму 30 500 рублей, но обязательства по его возврату не исполнял, накопив 100 тысяч рублей задолженности по процентам. В суде выяснилось, что на деле долг уже был погашен. «Микрокредитная организация обратилась в суд с иском о взыскании с мужчины долга и судебных расходов. При исследовании материалов дела и проверки доводов сторон, судом было установлено, что долг ответчик погасил, однако спустя месяц микрокредитная организация обратилась в суд с иском о взыскании уже погашенной задолженности», — сообщается на сайте Лысьвенского городского суда. В доказательство своей правоты мужчина предоставил справку и квитанцию о полном погашении долга, подписанные гендиректором микрокредитной организации. В связи с этим суд отказал истцу в удовлетворении требований. Судебное решение пока что не вступило в законную силу. Ране URA.RU рассказывало, что в Перми микрофинансовую организацию наказали за нарушение прав потребителя. Руководство МФО привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
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