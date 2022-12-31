Микрокредитную организацию из Перми поймали на обмане

Пермскую микрофинансовую организацию оштрафовали за нарушение прав потребителя

Решение Роспотребнадзора пермская компания оспаривала в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю выявили нарушения в работе ООО МФК «ОТП ФИНАНС». В ведомство с жалобой обратился местный житель. Между компанией и гражданином был заключен договор многоцелевого займа на сумму, превышающую 131 тысячу рублей. При подписании бумаг микрофинансовая организация допустила нарушение его прав потребителя.

«Компания ООО МФК „ОТП ФИНАНС“ привлечена к административной ответственности. В отсутствии волеизъявления заемщика сотрудники организации предоставили ему денежные средства на оплату дополнительных услуг в размере 15 тысяч рублей и оформили заявление на перевод денежных средств без открытия банковского счета в пользу исполнителя услуги. Компания также произвела перечисление денежных средств. Тем самым ООО МФК „ОТП Финанс“ обусловило предоставление кредита обязательным приобретением дополнительных платных услуг», — указано на сайте управления Роспотребнадзора региона.

Компании выписали штраф в размере 10 тысяч рублей. При этом в ООО МФК «ОТП Финанс» с таким решением не согласились и попытались обжаловать его в апелляционной инстанции. Но суд по итогу рассмотрения дела встал на сторону ответчиков, посчитав предписание Роспотребнадзора обоснованным.