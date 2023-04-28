Путин дал жителям Сталинграда статус ветеранов ВОВ

Президент России Владимир Путин предоставил жителям осажденного Сталинграда статус ветеранов Великой Отечественной войны. Текст законопроекта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Владимир Путин подписал закон о предоставлении жителям осажденного Сталинграда статуса ветеранов ВОВ», — говорится в тексте документа. Сталинградская битва продолжалась более полугода: с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943 годы. В ней приняло участие свыше двух миллионов солдат.
Данное сражение признано крупнейшим в мировой истории и в истории Великой Отечественной войны. Красноармейцам пришлось воевать не только с немцами, но и с итальянцами, румынами, венграми и хорватами. 80 лет назад советские войска разгромили немецкого противника. Потери Красной Армии составили 1 129 619 человек.
Президент России Владимир Путин предоставил жителям осажденного Сталинграда статус ветеранов Великой Отечественной войны. Текст законопроекта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Владимир Путин подписал закон о предоставлении жителям осажденного Сталинграда статуса ветеранов ВОВ», — говорится в тексте документа. Сталинградская битва продолжалась более полугода: с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943 годы. В ней приняло участие свыше двух миллионов солдат. Данное сражение признано крупнейшим в мировой истории и в истории Великой Отечественной войны. Красноармейцам пришлось воевать не только с немцами, но и с итальянцами, румынами, венграми и хорватами. 80 лет назад советские войска разгромили немецкого противника. Потери Красной Армии составили 1 129 619 человек.