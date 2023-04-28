Путин дал жителям Сталинграда статус ветеранов ВОВ

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, ветеран, ветеран вов
Жители Сталинграда получат статус ветеранов ВОВ Фото:

Президент России Владимир Путин предоставил жителям осажденного Сталинграда статус ветеранов Великой Отечественной войны. Текст законопроекта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Владимир Путин подписал закон о предоставлении жителям осажденного Сталинграда статуса ветеранов ВОВ», — говорится в тексте документа. Сталинградская битва продолжалась более полугода: с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943 годы. В ней приняло участие свыше двух миллионов солдат.

Данное сражение признано крупнейшим в мировой истории и в истории Великой Отечественной войны. Красноармейцам пришлось воевать не только с немцами, но и с итальянцами, румынами, венграми и хорватами. 80 лет назад советские войска разгромили немецкого противника. Потери Красной Армии составили 1 129 619 человек.

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Президент России Владимир Путин предоставил жителям осажденного Сталинграда статус ветеранов Великой Отечественной войны. Текст законопроекта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Владимир Путин подписал закон о предоставлении жителям осажденного Сталинграда статуса ветеранов ВОВ», — говорится в тексте документа. Сталинградская битва продолжалась более полугода: с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943 годы. В ней приняло участие свыше двух миллионов солдат. Данное сражение признано крупнейшим в мировой истории и в истории Великой Отечественной войны. Красноармейцам пришлось воевать не только с немцами, но и с итальянцами, румынами, венграми и хорватами. 80 лет назад советские войска разгромили немецкого противника. Потери Красной Армии составили 1 129 619 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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