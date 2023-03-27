Жители Волгограда решат вопрос по возвращению Сталинграда

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Мамаев курган. Волгоград, родина мать
Волгоград могут переименовать в Сталинград Фото:

В Волгограде у местных жителей спрашивают, хотят ли они вернуть городу советское название — Сталинград. По результатам опроса будет принято решение о проведении соответствующего референдума.

«В Волгограде начинают опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград. По результатам опросов к следующей неделе примут решение о том, будет ли проводиться референдум», — сообщил ТАСС сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия Александр Струков.

Ранее в Кремле отмечали, что в вопросе переименования Волгограда стоит взвесить все «за» и «против». Там отметили, что в администрации президента нет каких-либо обсуждений по этому вопросу.

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В Волгограде у местных жителей спрашивают, хотят ли они вернуть городу советское название — Сталинград. По результатам опроса будет принято решение о проведении соответствующего референдума. «В Волгограде начинают опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград. По результатам опросов к следующей неделе примут решение о том, будет ли проводиться референдум», — сообщил ТАСС сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия Александр Струков. Ранее в Кремле отмечали, что в вопросе переименования Волгограда стоит взвесить все «за» и «против». Там отметили, что в администрации президента нет каких-либо обсуждений по этому вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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