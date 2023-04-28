Челябинский губернатор доложил Хуснуллину, как в регионе строят федеральные трассы

Губернатор Алексей Текслер принял участие в заседании президиума правительственной комиссии

Мероприятие прошло в режиме ВКС Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер выступил на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством зампреда РФ Марата Хуснуллина. Мероприятие прошло в режиме ВКС и на нем Текслер рассказал о реконструкции федеральных трасс в регионе. Об этом 28 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе главы области.

«В регионе идет реконструкция и капремонт федеральной автодороги М-5 „Урал“ Москва — Челябинск. Один из участков этой трассы в четыре полосы (Челябинск — Екатеринбург) в прошлом году был открыт с участием президента. На очереди участки М-5 „Урал“ в направлении Башкирии, в том числе Чебаркуль — Миасс», — сообщил Текслер.

Губернатор обратил внимание и на доведение автомобильной дороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан до четырех полос. Это придаст дополнительный толчок для развития всего уральского региона, развития ТЛК «Южноуральский», который является элементом восточной части коридора «Север — Юг.

«Большое внимание уделяется качеству работ. Мы сейчас расширяем свои возможности по проведению лабораторных испытаний, заканчиваем строительство современной государственной дорожно-испытательной лаборатории в Челябинске», — отметил губернатор.

Аналогичные подходы применяются в отношении муниципальных дорог. Расходы на них составляют 45% областного дорожного фонда. Субсидии закладываются на трехлетний период в рамках бюджетного цикла. Муниципалитеты формируют программы дорожных работ на пятилетний срок.

Мероприятие прошло в рамках научно-практической конференции Федерального дорожного агентства «Эффективные подходы к реализации дорожной деятельности на территории субъектов РФ» в Казани. Как руководитель Комиссии Госсовета «Экономика и финансы» Текслер высказал ряд предложений, касающихся опережающего финансирования для развития дорожной инфраструктуры в регионах РФ.