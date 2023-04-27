Пермский экс-депутат не вернул кредит Сберу

28 апреля 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Виктор Плюснин оказался недобросовестным заемщиком Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин стал ответчиком в суде по делу о задолженности перед ПАО «Сбербанк». В 2014 году банк выдал Плюснину кредитную карту с лимитом 150 000 руб. под 18,9% годовых. В решении, опубликованном на сайте Добрянского районного суда говорится, что «заемщик не исполнял» обязательства по возврату кредита надлежащим образом». В результате у экс-депутата образовалась задолженность перед Сбером в сумме более 169 тысяч рублей. «Заемщиком платежи по карте производились с нарушением в части сроков и сумм, обязательных к погашению. За период с 08.03.2022 по 17.01.2023 просроченная задолженность по банковской карте составляет в размере 169 960,86 руб., в том числе: основной долг — 149 853,40 руб., проценты -20 107,46 руб. Ответчику направлено письмо с требованием о досрочном возврате суммы и процентов за пользование кредитом и уплате неустойки, данное требование ответчиком не выполнен», — сказано в мотивировочном решении. В пресс-службе Добрянского райсуда URA.RU пояснили, что ответчиком по делу являлся экс-депутат краевого парламента Виктор Плюснин. Дело рассматривалось в его отсутствие. Суд принял решение удовлетворить исковые требования о возврате банковского кредита. Плюснин являлся депутатом краевого заксобрания четырех созывов (с 2001 по 2021 годы). В 2021 году он привлек к себе внимание краевого УФСБ. Силовики провели оперативные мероприятия в его кабинете в краевом парламенте. Поводом послужили рассекреченные данные телефонной прослушки сотрудниками ведомства и показания свидетелей по уголовному делу, связанному со строительством соцжилья в Добрянке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин стал ответчиком в суде по делу о задолженности перед ПАО «Сбербанк». В 2014 году банк выдал Плюснину кредитную карту с лимитом 150 000 руб. под 18,9% годовых. В решении, опубликованном на сайте Добрянского районного суда говорится, что «заемщик не исполнял» обязательства по возврату кредита надлежащим образом». В результате у экс-депутата образовалась задолженность перед Сбером в сумме более 169 тысяч рублей. «Заемщиком платежи по карте производились с нарушением в части сроков и сумм, обязательных к погашению. За период с 08.03.2022 по 17.01.2023 просроченная задолженность по банковской карте составляет в размере 169 960,86 руб., в том числе: основной долг — 149 853,40 руб., проценты -20 107,46 руб. Ответчику направлено письмо с требованием о досрочном возврате суммы и процентов за пользование кредитом и уплате неустойки, данное требование ответчиком не выполнен», — сказано в мотивировочном решении. В пресс-службе Добрянского райсуда URA.RU пояснили, что ответчиком по делу являлся экс-депутат краевого парламента Виктор Плюснин. Дело рассматривалось в его отсутствие. Суд принял решение удовлетворить исковые требования о возврате банковского кредита. Плюснин являлся депутатом краевого заксобрания четырех созывов (с 2001 по 2021 годы). В 2021 году он привлек к себе внимание краевого УФСБ. Силовики провели оперативные мероприятия в его кабинете в краевом парламенте. Поводом послужили рассекреченные данные телефонной прослушки сотрудниками ведомства и показания свидетелей по уголовному делу, связанному со строительством соцжилья в Добрянке.