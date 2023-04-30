Челябинцы пожаловались Бастрыкину на срыв сроков переселения из аварийного жилья

Стройка домов для переселения из аварийного жилья приостановлена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Аргаяшского района Челябинской области пожаловались главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на срыв сроков переселения из аварийного жилья. Об этом сообщил пресс-центр СКР.

«Жители Челябинской области сообщили о нарушении жилищных прав в Аргаяшском районе. В региональном бюджете предусмотрено выделение субсидий на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Подрядчик „Уральская горнодобывающая компания“, приступивший к строительству дома для расселения, в марте приостановил его из-за отсутствия финансирования», — говорится в сообщении СКР.

Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела о нарушении жилищных прав челябинцев. Обстоятельства дела должен представить глава СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников.

Ранее к Бастрыкину обратились жильцы аварийных многоквартирных домов по Копейскому шоссе и Уральской улице. Здания признаны непригодными для проживания, однако жильцов не расселяют.