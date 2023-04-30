30 апреля 2023
29 апреля 2023

Челябинцы пожаловались Бастрыкину на срыв сроков переселения из аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
Стройка домов для переселения из аварийного жилья приостановлена Фото:

Жители Аргаяшского района Челябинской области пожаловались главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на срыв сроков переселения из аварийного жилья. Об этом сообщил пресс-центр СКР.

«Жители Челябинской области сообщили о нарушении жилищных прав в Аргаяшском районе. В региональном бюджете предусмотрено выделение субсидий на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Подрядчик „Уральская горнодобывающая компания“, приступивший к строительству дома для расселения, в марте приостановил его из-за отсутствия финансирования», — говорится в сообщении СКР.

Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела о нарушении жилищных прав челябинцев. Обстоятельства дела должен представить глава СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников.

Ранее к Бастрыкину обратились жильцы аварийных многоквартирных домов по Копейскому шоссе и Уральской улице. Здания признаны непригодными для проживания, однако жильцов не расселяют.

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Жители Аргаяшского района Челябинской области пожаловались главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на срыв сроков переселения из аварийного жилья. Об этом сообщил пресс-центр СКР. «Жители Челябинской области сообщили о нарушении жилищных прав в Аргаяшском районе. В региональном бюджете предусмотрено выделение субсидий на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Подрядчик „Уральская горнодобывающая компания“, приступивший к строительству дома для расселения, в марте приостановил его из-за отсутствия финансирования», — говорится в сообщении СКР. Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела о нарушении жилищных прав челябинцев. Обстоятельства дела должен представить глава СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников. Ранее к Бастрыкину обратились жильцы аварийных многоквартирных домов по Копейскому шоссе и Уральской улице. Здания признаны непригодными для проживания, однако жильцов не расселяют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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