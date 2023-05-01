Рогов: российский удар по Павлограду лишил ВСУ возможности атаки

После российского удара по складу боеприпасов и топливу в Павлограде 46-я бригада Вооруженных сил Украины не сможет перейти к наступательным действиям. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«С учетом того, что 46-я бригада ВСУ доукомплектовывалась в Павлограде, и там были основные запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов, сейчас, у них возникнут логистические проблемы с доставкой необходимого для боевых действий», — заявил Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ход восстановительных работ будет зависеть от степени поражения склада.
Российские военные нанесли удар по складу Павлограду ночью 1 мая. Этот склад использовался для хранения ресурсов, которые будут использоваться во время контрнаступления.
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