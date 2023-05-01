Рогов: российский удар по Павлограду лишил ВСУ возможности атаки

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Российские силы атаковали Павлоград ночью 1 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После российского удара по складу боеприпасов и топливу в Павлограде 46-я бригада Вооруженных сил Украины не сможет перейти к наступательным действиям. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«С учетом того, что 46-я бригада ВСУ доукомплектовывалась в Павлограде, и там были основные запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов, сейчас, у них возникнут логистические проблемы с доставкой необходимого для боевых действий», — заявил Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ход восстановительных работ будет зависеть от степени поражения склада.

Российские военные нанесли удар по складу Павлограду ночью 1 мая. Этот склад использовался для хранения ресурсов, которые будут использоваться во время контрнаступления.

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После российского удара по складу боеприпасов и топливу в Павлограде 46-я бригада Вооруженных сил Украины не сможет перейти к наступательным действиям. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «С учетом того, что 46-я бригада ВСУ доукомплектовывалась в Павлограде, и там были основные запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов, сейчас, у них возникнут логистические проблемы с доставкой необходимого для боевых действий», — заявил Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ход восстановительных работ будет зависеть от степени поражения склада. Российские военные нанесли удар по складу Павлограду ночью 1 мая. Этот склад использовался для хранения ресурсов, которые будут использоваться во время контрнаступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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