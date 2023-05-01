Рогов: российский удар по Павлограду лишил ВСУ возможности атаки

01 мая 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Российские силы атаковали Павлоград ночью 1 мая Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После российского удара по складу боеприпасов и топливу в Павлограде 46-я бригада Вооруженных сил Украины не сможет перейти к наступательным действиям. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «С учетом того, что 46-я бригада ВСУ доукомплектовывалась в Павлограде, и там были основные запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов, сейчас, у них возникнут логистические проблемы с доставкой необходимого для боевых действий», — заявил Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ход восстановительных работ будет зависеть от степени поражения склада. Российские военные нанесли удар по складу Павлограду ночью 1 мая. Этот склад использовался для хранения ресурсов, которые будут использоваться во время контрнаступления.

После российского удара по складу боеприпасов и топливу в Павлограде 46-я бригада Вооруженных сил Украины не сможет перейти к наступательным действиям. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «С учетом того, что 46-я бригада ВСУ доукомплектовывалась в Павлограде, и там были основные запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов, сейчас, у них возникнут логистические проблемы с доставкой необходимого для боевых действий», — заявил Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ход восстановительных работ будет зависеть от степени поражения склада. Российские военные нанесли удар по складу Павлограду ночью 1 мая. Этот склад использовался для хранения ресурсов, которые будут использоваться во время контрнаступления.