Освещение будет готово к 6 мая Фото: Московец Илья © URA.RU

В Новоуральске (Свердловская область) ведут работы по установке освещения на мемориальный комплекс «Вечный огонь». Об этом рассказал глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

«В городе продолжаются работы по архитектурной подсветке монумента. Работы выполняют специалисты АО «НГЭС», уже традиционно подсвечивая главные символы города. Концепция экспозиции проработана в симбиозе с цветовой и смыслообразующей структурой основного символа комплекса «Вечный огонь», — сообщил Тюменцев на своей странице «Вконтакте».

На данный момент освещение работает в тестовом режиме. Работы планируется завершить к 6 мая.