Первый министр экономики России прилетит в Екатеринбург

02 мая 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Андрей Нечаев приедет на форум в уральскую столицу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Всероссийский форум о деньгах, который пройдет 16 и 17 мая в Екатеринбурге, посетит первый министр экономики России Андрей Нечаев. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Свердловские предприниматели смогут пообщаться с ведущими экономистами страны в рамках форума о деньгах в Екатеринбурге 16 и 17 мая. Событие организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства совместно с правительством региона и администрацией Екатеринбурга. В качестве спикера на форуме выступит первый министр экономики России (1992—1993 годы) Андрей Нечаев», — сказано в сообщении ДИПа. Первый день форума пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Второй день форума пройдет в станах креативного кластера «Домна» на улице Вайнера, 16. Для участников мероприятия будет организован трансфер.

Всероссийский форум о деньгах, который пройдет 16 и 17 мая в Екатеринбурге, посетит первый министр экономики России Андрей Нечаев. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Свердловские предприниматели смогут пообщаться с ведущими экономистами страны в рамках форума о деньгах в Екатеринбурге 16 и 17 мая. Событие организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства совместно с правительством региона и администрацией Екатеринбурга. В качестве спикера на форуме выступит первый министр экономики России (1992—1993 годы) Андрей Нечаев», — сказано в сообщении ДИПа. Первый день форума пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Второй день форума пройдет в станах креативного кластера «Домна» на улице Вайнера, 16. Для участников мероприятия будет организован трансфер.