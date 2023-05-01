01 мая 2023

Первый министр экономики России прилетит в Екатеринбург

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Гайдаровский форум-2016. Второй день. Москва., нечаев андрей
Андрей Нечаев приедет на форум в уральскую столицу Фото:

Всероссийский форум о деньгах, который пройдет 16 и 17 мая в Екатеринбурге, посетит первый министр экономики России Андрей Нечаев. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Свердловские предприниматели смогут пообщаться с ведущими экономистами страны в рамках форума о деньгах в Екатеринбурге 16 и 17 мая. Событие организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства совместно с правительством региона и администрацией Екатеринбурга. В качестве спикера на форуме выступит первый министр экономики России (1992—1993 годы) Андрей Нечаев», — сказано в сообщении ДИПа.

Первый день форума пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Второй день форума пройдет в станах креативного кластера «Домна» на улице Вайнера, 16. Для участников мероприятия будет организован трансфер.

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Всероссийский форум о деньгах, который пройдет 16 и 17 мая в Екатеринбурге, посетит первый министр экономики России Андрей Нечаев. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Свердловские предприниматели смогут пообщаться с ведущими экономистами страны в рамках форума о деньгах в Екатеринбурге 16 и 17 мая. Событие организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства совместно с правительством региона и администрацией Екатеринбурга. В качестве спикера на форуме выступит первый министр экономики России (1992—1993 годы) Андрей Нечаев», — сказано в сообщении ДИПа. Первый день форума пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Второй день форума пройдет в станах креативного кластера «Домна» на улице Вайнера, 16. Для участников мероприятия будет организован трансфер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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