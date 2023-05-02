Свердловчане засудили РЖД из-за ужасных условий в вагоне

Родители детей из творческого коллектива из Каменска-Уральского (Свердловская область) засудили РЖД из-за того, что им и их детям пришлось почти сутки возвращаться домой из Санкт-Петербурга в вагоне, в котором были грязный пол, пыль на полках и присутствовал неприятный запах. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
«Молодые артисты и их родители возвращались домой из Санкт-Петербурга, зайдя в вагон, они обнаружили, что там грязный пол, пыль на ручках и полках, есть неприятный запах. <…> Граждане просили сотрудников поезда навести порядок, но им отказали, тогда они обратились в отдел Роспотребнадзора и выиграли дело в суде», — говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.
В поездке, кроме детей и их близких, были еще и руководители проекта. Родители позвонили на горячую линию, но сотрудники поезда отказались убирать вагон. Тогда же сломался туалет, его починили лишь после 15-ти часов ожидания. Вернувшись домой, свердловчане обратились в отдел Роспотребнадзора, специалисты которого подготовили групповой иск в суд.
На суде удалось подтвердить тот факт, что услугу по перевозке пассажиров сотрудники РЖД оказали некачественно. Каждому из судившихся присудили по тысяче рублей в качестве компенсации. Также компания получила штраф за неисполнение требований в добровольном порядке.
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