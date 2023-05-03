The Eastern Herald: Запад готовит план на случай поражения Украины

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
В случае провала контрнаступления, Киев начнут принуждать к переговорам с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад заранее готовит пути отступления на случай провала украинского контрнаступления. Также в случае поражения, Киев могут вынудить пойти на переговоры с Россией. Об этом написали в издании The Eastern Herald.

«Некоторые умные люди на Западе уже догадываются, чем все закончится, поэтому заранее готовят пути отхода. <…> Провал украинского наступления может стать возможностью для умеренных западных политиков перехватить инициативу и вынудить Киев пойти на переговоры с Россией», — написали в издании.

Ранее стало известно, что Украина намерена провести весной масштабное наступление. Однако, несмотря на поддержку, западные союзники не верят в успех атаки ВСУ. Так, зарубежные СМИ, опираясь на утекшие в сеть документы Пентагона, сделали вывод, что американские спецслужбы считают, что украинская армия не готова к контрнаступлению, пишет MK.RU. Также предполагалось, что в случае провала операции Запад начнет принуждать Киев к переговорам с Москвой, напоминает Pravda.Ru.

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Запад заранее готовит пути отступления на случай провала украинского контрнаступления. Также в случае поражения, Киев могут вынудить пойти на переговоры с Россией. Об этом написали в издании The Eastern Herald. «Некоторые умные люди на Западе уже догадываются, чем все закончится, поэтому заранее готовят пути отхода. <…> Провал украинского наступления может стать возможностью для умеренных западных политиков перехватить инициативу и вынудить Киев пойти на переговоры с Россией», — написали в издании. Ранее стало известно, что Украина намерена провести весной масштабное наступление. Однако, несмотря на поддержку, западные союзники не верят в успех атаки ВСУ. Так, зарубежные СМИ, опираясь на утекшие в сеть документы Пентагона, сделали вывод, что американские спецслужбы считают, что украинская армия не готова к контрнаступлению, пишет MK.RU. Также предполагалось, что в случае провала операции Запад начнет принуждать Киев к переговорам с Москвой, напоминает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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