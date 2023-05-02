Военный аналитик Онуфриенко назвал восемь способов сорвать наступление Украины

03 мая 2023 в 08:08 Размер текста - 17 +

Россия может нанести массовую атаку по украинским войскам, которые еще не преступили к атаке, заявил Михаил Онуфриенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России есть восемь способов для того, чтобы сорвать украинское контрнаступление. Каждый из них способен нанести Украине критический урон, из-за которого ее планы на наступление будут изменены. С таким мнением выступил военный эксперт Михаил Онуфриенко. «Первая и самая важная задача сейчас — это работа разведки. Спутниковой, электронной, агентурной, войсковой. Разведка должна определить место и время основного удара противника. Если у нас будут все необходимые данные, тогда мы сможем наносить массированные удары по районам концентрации войск», — заявил Михаил Онуфриенко, его слова приводит издание «Взгляд.ру». Эксперт отметил, что такие действия уже происходят на фронте. Так, 2 мая Минобороны России сообщило об обнаружении позиций 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Также армия России может нанести удары по стратегическим украинским объектам. На них могут храниться цистерны с топливом и боеприпасы. По словам Онуфриенко, Россия может прибегнуть к уничтожению высшего руководства (Вооруженных сил Украины) ВСУ. «Судя по сообщениям Минобороны, эта работа вполне успешно проводится. В частности, 20 апреля был поражен объединенный штаб группировки ВСУ „Бахмут“», — отметил Онуфриенко. Чтобы сорвать наступление, Россия может нанести удары по узлам связи ВСУ. Таким образом будет нарушен обмен информации между командованием. Онуфриенко предложил уничтожить транспортную инфраструктуру противника. Он призвал наносить удары по мостам, ключевым транспортным развязкам, подстанциям энергоснабжения железной дороги. Для изменения планов наступления ВСУ Россия может атаковать места, где производится и обрабатывается украинская техника. В таком случае время на переброску военных ресурсов будет увеличено. «Не далее как 30 апреля Минобороны как раз и сообщало о выполнении такой задачи: «В районе населенного пункта Свесса Сумской области поражен пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны», — отметил Онуфриенко. В конце военный эксперт предложил атаковать ближний тыл. По его словам, удар по развернутым, но не перешедшим в наступление войскам позволит нанести существенный урон по украинским планам. Глава Минобороны Украины Алексей Резников 2 мая заявил, что подготовка Украины к контрнаступлению вышла на финишную прямую. Он отметил, что подразделения готовы начать атаку, сообщает RT. В случае провала наступления Украина потеряет поддержку от западных партнеров. В таком случае Запад вынудит Киев пойти на переговоры с Москвой, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью «Национальной службы новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У России есть восемь способов для того, чтобы сорвать украинское контрнаступление. Каждый из них способен нанести Украине критический урон, из-за которого ее планы на наступление будут изменены. С таким мнением выступил военный эксперт Михаил Онуфриенко. «Первая и самая важная задача сейчас — это работа разведки. Спутниковой, электронной, агентурной, войсковой. Разведка должна определить место и время основного удара противника. Если у нас будут все необходимые данные, тогда мы сможем наносить массированные удары по районам концентрации войск», — заявил Михаил Онуфриенко, его слова приводит издание «Взгляд.ру». Эксперт отметил, что такие действия уже происходят на фронте. Так, 2 мая Минобороны России сообщило об обнаружении позиций 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Также армия России может нанести удары по стратегическим украинским объектам. На них могут храниться цистерны с топливом и боеприпасы. По словам Онуфриенко, Россия может прибегнуть к уничтожению высшего руководства (Вооруженных сил Украины) ВСУ. «Судя по сообщениям Минобороны, эта работа вполне успешно проводится. В частности, 20 апреля был поражен объединенный штаб группировки ВСУ „Бахмут“», — отметил Онуфриенко. Чтобы сорвать наступление, Россия может нанести удары по узлам связи ВСУ. Таким образом будет нарушен обмен информации между командованием. Онуфриенко предложил уничтожить транспортную инфраструктуру противника. Он призвал наносить удары по мостам, ключевым транспортным развязкам, подстанциям энергоснабжения железной дороги. Для изменения планов наступления ВСУ Россия может атаковать места, где производится и обрабатывается украинская техника. В таком случае время на переброску военных ресурсов будет увеличено. «Не далее как 30 апреля Минобороны как раз и сообщало о выполнении такой задачи: «В районе населенного пункта Свесса Сумской области поражен пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны», — отметил Онуфриенко. В конце военный эксперт предложил атаковать ближний тыл. По его словам, удар по развернутым, но не перешедшим в наступление войскам позволит нанести существенный урон по украинским планам. Глава Минобороны Украины Алексей Резников 2 мая заявил, что подготовка Украины к контрнаступлению вышла на финишную прямую. Он отметил, что подразделения готовы начать атаку, сообщает RT. В случае провала наступления Украина потеряет поддержку от западных партнеров. В таком случае Запад вынудит Киев пойти на переговоры с Москвой, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью «Национальной службы новостей».