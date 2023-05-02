02 мая 2023

Силовики возбудили дело на директора екатеринбургской школы, где насиловали детей

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Последствия пожара в кино-концертном театре "Космос". Екатеринбург, ск рф, следственный комитет рф
Следователи проверят директора на причастность к преступлению Фото:

Следователи возбудили уголовное дело о халатности на директора екатеринбургской школы №124, где разгорелся скандал об изнасиловании воспитанников. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«На данный момент речь идет о части 1 статьи 293 УК, не предусматривающей лишение свободы», — приводит слова источника газета «Комсомольская правда — Екатеринбург». Директору может грозить до пяти лет колонии, если обвинение изменят, учтя новые факты.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Скандал в школе произошел в начале апреля. По словам одного из учеников, подростки насиловали других воспитанников при осведомленности об этом педагогического состава.

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Следователи возбудили уголовное дело о халатности на директора екатеринбургской школы №124, где разгорелся скандал об изнасиловании воспитанников. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «На данный момент речь идет о части 1 статьи 293 УК, не предусматривающей лишение свободы», — приводит слова источника газета «Комсомольская правда — Екатеринбург». Директору может грозить до пяти лет колонии, если обвинение изменят, учтя новые факты. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Скандал в школе произошел в начале апреля. По словам одного из учеников, подростки насиловали других воспитанников при осведомленности об этом педагогического состава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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