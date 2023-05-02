Силовики возбудили дело на директора екатеринбургской школы, где насиловали детей

Следователи возбудили уголовное дело о халатности на директора екатеринбургской школы №124, где разгорелся скандал об изнасиловании воспитанников. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«На данный момент речь идет о части 1 статьи 293 УК, не предусматривающей лишение свободы», — приводит слова источника газета «Комсомольская правда — Екатеринбург». Директору может грозить до пяти лет колонии, если обвинение изменят, учтя новые факты.
URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
Скандал в школе произошел в начале апреля. По словам одного из учеников, подростки насиловали других воспитанников при осведомленности об этом педагогического состава.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.