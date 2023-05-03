Пермские власти уточнили, кому стоит опасаться штрафов за запуск беспилотников

Штрафы за нарушение режима теробороны в Пермском крае затронут чиновников

03 мая 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Максимальный размер штрафа для юрлиц составит 100 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предложенный губернатором Пермского края Дмитрием Махониным законопроект по введению штрафов за нарушение режима теробороны направлен на конкретные органы власти и организации. В пресс-службе краевого правительства пояснили, что, как правило, эти решения не затрагивают население. Пока в регионе оперштаб установил одно ограничение — на запуск беспилотников. «В законопроекте речь идет про решения оперативного штаба и связанные с ним решения главы региона. В большинстве случаев эти решения носят адресный характер и направлены на деятельность конкретных органов власти и организаций. То есть не затрагивают население», — отметили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что речь идет о решениях, которые опубликованы на сайте краевого правительства в разделе правовой информации. Ранее URA.RU сообщало о том, что по инициативе губернатора и краевого прокурора в регионе будут штрафовать за неисполнение решений оперштаба и главы региона.

Предложенный губернатором Пермского края Дмитрием Махониным законопроект по введению штрафов за нарушение режима теробороны направлен на конкретные органы власти и организации. В пресс-службе краевого правительства пояснили, что, как правило, эти решения не затрагивают население. Пока в регионе оперштаб установил одно ограничение — на запуск беспилотников. «В законопроекте речь идет про решения оперативного штаба и связанные с ним решения главы региона. В большинстве случаев эти решения носят адресный характер и направлены на деятельность конкретных органов власти и организаций. То есть не затрагивают население», — отметили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что речь идет о решениях, которые опубликованы на сайте краевого правительства в разделе правовой информации. Ранее URA.RU сообщало о том, что по инициативе губернатора и краевого прокурора в регионе будут штрафовать за неисполнение решений оперштаба и главы региона.