Пермские власти уточнили, кому стоит опасаться штрафов за запуск беспилотников

Предложенный губернатором Пермского края Дмитрием Махониным законопроект по введению штрафов за нарушение режима теробороны направлен на конкретные органы власти и организации. В пресс-службе краевого правительства пояснили, что, как правило, эти решения не затрагивают население. Пока в регионе оперштаб установил одно ограничение — на запуск беспилотников.
«В законопроекте речь идет про решения оперативного штаба и связанные с ним решения главы региона. В большинстве случаев эти решения носят адресный характер и направлены на деятельность конкретных органов власти и организаций. То есть не затрагивают население», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что речь идет о решениях, которые опубликованы на сайте краевого правительства в разделе правовой информации. Ранее URA.RU сообщало о том, что по инициативе губернатора и краевого прокурора в регионе будут штрафовать за неисполнение решений оперштаба и главы региона.
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