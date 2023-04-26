Легенда российского хоккея Вячеслав Фетисов приехал в Челябинск, чтобы встретиться с губернатором Алексеем Текслером. Как глава региона написал в социальных сетях, вместе они посетили академию «Трактор».
«Вместе с Фетисовым заехали в академию „Трактор“. Он отметил наши усилия, поблагодарил за работу с юными хоккеистами. Ребята пообщались с большим мастером, получили отличную мотивацию заниматься любимым видом спорта и добиваться новых успехов», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что в академии «Трактор» занимаются талантливые ребята со всей области. Для каждого ученика создали самые современные условия, чтобы предоставить им шанс вырасти в больших профессионалов.
Вячеслав Фетисов (в центре) оценил уровень подготовки юных хоккеистов в академии «Трактор»
Фото: telegram-канал Алексея Текслера
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Легенда российского хоккея Вячеслав Фетисов приехал в Челябинск, чтобы встретиться с губернатором Алексеем Текслером. Как глава региона написал в социальных сетях, вместе они посетили академию «Трактор». «Вместе с Фетисовым заехали в академию „Трактор“. Он отметил наши усилия, поблагодарил за работу с юными хоккеистами. Ребята пообщались с большим мастером, получили отличную мотивацию заниматься любимым видом спорта и добиваться новых успехов», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что в академии «Трактор» занимаются талантливые ребята со всей области. Для каждого ученика создали самые современные условия, чтобы предоставить им шанс вырасти в больших профессионалов.