04 мая 2023

В городе ХМАО эвакуировали посетителей аттракциона

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое колесо обозрения в Челябинске около КРК Мегаполис. Челябинск, колесо обозрения
В городском парке аттракционов сломалось колесо обозрения Фото:

В Урае (ХМАО) эвакуировали 14 посетителей со сломанного колеса обозрения в городском парке аттракционов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат городской думы Леонард Насибуллин.

«В Урае встало колесо обозрения. 14 человек эвакуировали в течение часа», — сообщил депутат.

В беседе с корреспондентом URA.RU Насибуллин заявил, что готовит обращение в прокуратуру по данному происшествию. С его слов, аттракционы в городском паке отдыха Урая находятся в плачевном состоянии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Урае (ХМАО) бывший руководитель городского парка аттракционов, относящегося к МАУ «Культура», Руслан Уманец заявил, что оборудование в парке последний раз обновлялось в 2014 году и ресурс каруселей многократно исчерпан. Оборудование постоянно ремонтируется, но, несмотря на это, представляет опасность для посетителей.

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В Урае (ХМАО) эвакуировали 14 посетителей со сломанного колеса обозрения в городском парке аттракционов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат городской думы Леонард Насибуллин. «В Урае встало колесо обозрения. 14 человек эвакуировали в течение часа», — сообщил депутат. В беседе с корреспондентом URA.RU Насибуллин заявил, что готовит обращение в прокуратуру по данному происшествию. С его слов, аттракционы в городском паке отдыха Урая находятся в плачевном состоянии. Ранее URA.RU сообщало, что в Урае (ХМАО) бывший руководитель городского парка аттракционов, относящегося к МАУ «Культура», Руслан Уманец заявил, что оборудование в парке последний раз обновлялось в 2014 году и ресурс каруселей многократно исчерпан. Оборудование постоянно ремонтируется, но, несмотря на это, представляет опасность для посетителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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