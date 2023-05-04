В городе ХМАО эвакуировали посетителей аттракциона

В городском парке аттракционов сломалось колесо обозрения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Урае (ХМАО) эвакуировали 14 посетителей со сломанного колеса обозрения в городском парке аттракционов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат городской думы Леонард Насибуллин.

«В Урае встало колесо обозрения. 14 человек эвакуировали в течение часа», — сообщил депутат.

В беседе с корреспондентом URA.RU Насибуллин заявил, что готовит обращение в прокуратуру по данному происшествию. С его слов, аттракционы в городском паке отдыха Урая находятся в плачевном состоянии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Урае (ХМАО) бывший руководитель городского парка аттракционов, относящегося к МАУ «Культура», Руслан Уманец заявил, что оборудование в парке последний раз обновлялось в 2014 году и ресурс каруселей многократно исчерпан. Оборудование постоянно ремонтируется, но, несмотря на это, представляет опасность для посетителей.