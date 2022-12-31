31 декабря 2022
30 декабря 2022

В ХМАО экс-директор городского парка аттракционов заявил о критическом состоянии каруселей

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство парков города в зимнее время. Курган, снег, зима, цпкио, карусель
Уманец сообщил, что за время его работы, оборудование не обновлялось Фото:

В Урае (ХМАО) бывший руководитель городского парка аттракционов, относящегося к МАУ «Культура», Руслан Уманец заявил, что оборудование в парке последний раз обновлялось в 2014 году и ресурс каруселей многократно исчерпан. Соответствующий пост размещен в сообществе «Подслушано Урай» в социальной сети «Вконтакте».

«Проблема с обновлением парка длится годами, последнее было в 2014 году. <…>Многие детали, узлы и конструкционные элементы аттракционов и их соединения, могут представлять опасность из-за отказа или повреждения в процессе эксплуатации, так как их ресурс уже многократно исчерпан. <…>Постоянно ремонтировать устаревшее оборудование, которое может в любой момент отказать и привести к несчастью это не выход из ситуации», — говорится в сообщении.

При этом Уманец отметил, что парк аттракционов приносит деньги. Однако они перераспределяются на другие цели, а не на замену оборудования.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Уманец подтвердил информацию, опубликованную в посте. Агентство отправило официальный запрос в администрацию Урая.

Ранее URA.RU сообщало, что Руслана Уманца избил заместитель генерального директора МАУ «Культура». После инцидента Уманец отсудил у обидчика три тысячи рублей за оскорбления. Дело о самом избиении пока до суда не дошло, поскольку им занимается полиция.

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В Урае (ХМАО) бывший руководитель городского парка аттракционов, относящегося к МАУ «Культура», Руслан Уманец заявил, что оборудование в парке последний раз обновлялось в 2014 году и ресурс каруселей многократно исчерпан. Соответствующий пост размещен в сообществе «Подслушано Урай» в социальной сети «Вконтакте». «Проблема с обновлением парка длится годами, последнее было в 2014 году. <…>Многие детали, узлы и конструкционные элементы аттракционов и их соединения, могут представлять опасность из-за отказа или повреждения в процессе эксплуатации, так как их ресурс уже многократно исчерпан. <…>Постоянно ремонтировать устаревшее оборудование, которое может в любой момент отказать и привести к несчастью это не выход из ситуации», — говорится в сообщении. При этом Уманец отметил, что парк аттракционов приносит деньги. Однако они перераспределяются на другие цели, а не на замену оборудования. В разговоре с корреспондентом URA.RU Уманец подтвердил информацию, опубликованную в посте. Агентство отправило официальный запрос в администрацию Урая. Ранее URA.RU сообщало, что Руслана Уманца избил заместитель генерального директора МАУ «Культура». После инцидента Уманец отсудил у обидчика три тысячи рублей за оскорбления. Дело о самом избиении пока до суда не дошло, поскольку им занимается полиция.
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