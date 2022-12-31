В ХМАО экс-директор городского парка аттракционов заявил о критическом состоянии каруселей

Уманец сообщил, что за время его работы, оборудование не обновлялось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Урае (ХМАО) бывший руководитель городского парка аттракционов, относящегося к МАУ «Культура», Руслан Уманец заявил, что оборудование в парке последний раз обновлялось в 2014 году и ресурс каруселей многократно исчерпан. Соответствующий пост размещен в сообществе «Подслушано Урай» в социальной сети «Вконтакте».

«Проблема с обновлением парка длится годами, последнее было в 2014 году. <…>Многие детали, узлы и конструкционные элементы аттракционов и их соединения, могут представлять опасность из-за отказа или повреждения в процессе эксплуатации, так как их ресурс уже многократно исчерпан. <…>Постоянно ремонтировать устаревшее оборудование, которое может в любой момент отказать и привести к несчастью это не выход из ситуации», — говорится в сообщении.

При этом Уманец отметил, что парк аттракционов приносит деньги. Однако они перераспределяются на другие цели, а не на замену оборудования.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Уманец подтвердил информацию, опубликованную в посте. Агентство отправило официальный запрос в администрацию Урая.

Ранее URA.RU сообщало, что Руслана Уманца избил заместитель генерального директора МАУ «Культура». После инцидента Уманец отсудил у обидчика три тысячи рублей за оскорбления. Дело о самом избиении пока до суда не дошло, поскольку им занимается полиция.