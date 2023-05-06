МЧС: в Березниках без воды остались 73 тысячи человек

07 мая 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

В Березниках отключили воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках (Пермский край) в зону отключения от водоснабжения попали порядка 1500 домов с населением в 73 тысячи человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «При проведении плановых работ на трансформаторной подстанции ВНС-18 произведено отключение водоснабжения в городе Березники. В зоне отключения расположены 486 многоквартирных жилых дома, 971 частных домов. Население: 73 000 человек, из них 24 000 это дети», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Водоснабжение обещают восстановить к 18:00. Информацию об отключении воды из-за отсутствия напряжения на водозаборе «Усолка» опубликовала березниковская компания «БНК» утром 7 мая. Позже местной администрацией был организован подвоз воды к домам.

В Березниках (Пермский край) в зону отключения от водоснабжения попали порядка 1500 домов с населением в 73 тысячи человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «При проведении плановых работ на трансформаторной подстанции ВНС-18 произведено отключение водоснабжения в городе Березники. В зоне отключения расположены 486 многоквартирных жилых дома, 971 частных домов. Население: 73 000 человек, из них 24 000 это дети», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Водоснабжение обещают восстановить к 18:00. Информацию об отключении воды из-за отсутствия напряжения на водозаборе «Усолка» опубликовала березниковская компания «БНК» утром 7 мая. Позже местной администрацией был организован подвоз воды к домам.