06 мая 2023
05 мая 2023

МЧС: в Березниках без воды остались 73 тысячи человек

© Служба новостей «URA.RU»
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В Березниках отключили воду Фото:

В Березниках (Пермский край) в зону отключения от водоснабжения попали порядка 1500 домов с населением в 73 тысячи человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«При проведении плановых работ на трансформаторной подстанции ВНС-18 произведено отключение водоснабжения в городе Березники. В зоне отключения расположены 486 многоквартирных жилых дома, 971 частных домов. Население: 73 000 человек, из них 24 000 это дети», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Водоснабжение обещают восстановить к 18:00.

Информацию об отключении воды из-за отсутствия напряжения на водозаборе «Усолка» опубликовала березниковская компания «БНК» утром 7 мая. Позже местной администрацией был организован подвоз воды к домам.

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В Березниках (Пермский край) в зону отключения от водоснабжения попали порядка 1500 домов с населением в 73 тысячи человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «При проведении плановых работ на трансформаторной подстанции ВНС-18 произведено отключение водоснабжения в городе Березники. В зоне отключения расположены 486 многоквартирных жилых дома, 971 частных домов. Население: 73 000 человек, из них 24 000 это дети», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Водоснабжение обещают восстановить к 18:00. Информацию об отключении воды из-за отсутствия напряжения на водозаборе «Усолка» опубликовала березниковская компания «БНК» утром 7 мая. Позже местной администрацией был организован подвоз воды к домам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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