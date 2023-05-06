06 мая 2023
05 мая 2023

Власти города ХМАО предупредили жителей об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду Фото:

Власти Нижневартовса (ХМАО) предупредили жителей об усилении ветра 8 мая. По информации, размещенной в telegram-канале мэрии муниципалитета, порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду.

«По информации регионального гидрометеоцентра завтра, 8 мая, на территории Югры ожидается усиление ветра. В частности, в Сургутском и Нижневартовском районах днем порывы могут достигать до 24 м/с», — говорится в сообщении.

Жителям города рекомендуют соблюдать меры безопасности. В случае усиления ветра закрыть окна, отключить электроприборы и переждать порывы в помещении. Если непогода застала на улице, то не следует стоять под балконами, автомобили не парковать вблизи деревьев, рекламных конструкций и временных ограждений.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО МЧС объявило штормовое предупреждение. В Приуральском, Шурышкарском и севере Надымского районов ЯНАО в воскресенье 7 мая ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

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Власти Нижневартовса (ХМАО) предупредили жителей об усилении ветра 8 мая. По информации, размещенной в telegram-канале мэрии муниципалитета, порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду. «По информации регионального гидрометеоцентра завтра, 8 мая, на территории Югры ожидается усиление ветра. В частности, в Сургутском и Нижневартовском районах днем порывы могут достигать до 24 м/с», — говорится в сообщении. Жителям города рекомендуют соблюдать меры безопасности. В случае усиления ветра закрыть окна, отключить электроприборы и переждать порывы в помещении. Если непогода застала на улице, то не следует стоять под балконами, автомобили не парковать вблизи деревьев, рекламных конструкций и временных ограждений. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО МЧС объявило штормовое предупреждение. В Приуральском, Шурышкарском и севере Надымского районов ЯНАО в воскресенье 7 мая ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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