Власти города ХМАО предупредили жителей об опасной погоде

07 мая 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Нижневартовса (ХМАО) предупредили жителей об усилении ветра 8 мая. По информации, размещенной в telegram-канале мэрии муниципалитета, порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду. «По информации регионального гидрометеоцентра завтра, 8 мая, на территории Югры ожидается усиление ветра. В частности, в Сургутском и Нижневартовском районах днем порывы могут достигать до 24 м/с», — говорится в сообщении. Жителям города рекомендуют соблюдать меры безопасности. В случае усиления ветра закрыть окна, отключить электроприборы и переждать порывы в помещении. Если непогода застала на улице, то не следует стоять под балконами, автомобили не парковать вблизи деревьев, рекламных конструкций и временных ограждений. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО МЧС объявило штормовое предупреждение. В Приуральском, Шурышкарском и севере Надымского районов ЯНАО в воскресенье 7 мая ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

Власти Нижневартовса (ХМАО) предупредили жителей об усилении ветра 8 мая. По информации, размещенной в telegram-канале мэрии муниципалитета, порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду. «По информации регионального гидрометеоцентра завтра, 8 мая, на территории Югры ожидается усиление ветра. В частности, в Сургутском и Нижневартовском районах днем порывы могут достигать до 24 м/с», — говорится в сообщении. Жителям города рекомендуют соблюдать меры безопасности. В случае усиления ветра закрыть окна, отключить электроприборы и переждать порывы в помещении. Если непогода застала на улице, то не следует стоять под балконами, автомобили не парковать вблизи деревьев, рекламных конструкций и временных ограждений. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО МЧС объявило штормовое предупреждение. В Приуральском, Шурышкарском и севере Надымского районов ЯНАО в воскресенье 7 мая ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.