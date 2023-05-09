Праздничный концерт на День Победы в Екатеринбурге собрал сотни тысяч человек. Фото

09 мая 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

На гала-концерт пришли 150 тысяч екатеринбуржцев Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбург на гала-концерт «Дорога к Победе», посвященный 78-летию годовщины победы в Великой Отечественной войны пришло 150 тысяч человек. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе организаторов концерта — Фонде святой Екатерины. «Режиссер Роман Постовалов за час погрузил 150 000 зрителей в историю, которую сейчас мало кто знал», — сообщили организаторы концерта. По словам самого Постовалова, удалось добиться эффекта, который планировали, концерт стал данью уважения Екатеринбургу. Праздничный концерт прошел вечером 9 мая на Плотинке. Первым из хэдлайнеров на сцену поднялся патриотичный певец Ярослав Дронов более известный как Shaman — артист исполнил на многотысячную публику свои хиты «Встанем», «Я русский», а также гимн России. После него перед екатеринбуржцами выступили Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Агентство URA.RU вело онлайн-трансляцию весь день, в ней подробно рассказали, как в Екатеринбурге прошел парад Победы и, как екатеринбуржцы отметили 9 Мая. Также агентство рассказывало, что вечером над акваторией Городского пруда запустили праздничный салют. Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбург на гала-концерт «Дорога к Победе», посвященный 78-летию годовщины победы в Великой Отечественной войны пришло 150 тысяч человек. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе организаторов концерта — Фонде святой Екатерины. «Режиссер Роман Постовалов за час погрузил 150 000 зрителей в историю, которую сейчас мало кто знал», — сообщили организаторы концерта. По словам самого Постовалова, удалось добиться эффекта, который планировали, концерт стал данью уважения Екатеринбургу. Праздничный концерт прошел вечером 9 мая на Плотинке. Первым из хэдлайнеров на сцену поднялся патриотичный певец Ярослав Дронов более известный как Shaman — артист исполнил на многотысячную публику свои хиты «Встанем», «Я русский», а также гимн России. После него перед екатеринбуржцами выступили Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Агентство URA.RU вело онлайн-трансляцию весь день, в ней подробно рассказали, как в Екатеринбурге прошел парад Победы и, как екатеринбуржцы отметили 9 Мая. Также агентство рассказывало, что вечером над акваторией Городского пруда запустили праздничный салют.