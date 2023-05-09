В Екатеринбург на гала-концерт «Дорога к Победе», посвященный 78-летию годовщины победы в Великой Отечественной войны пришло 150 тысяч человек. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе организаторов концерта — Фонде святой Екатерины.
«Режиссер Роман Постовалов за час погрузил 150 000 зрителей в историю, которую сейчас мало кто знал», — сообщили организаторы концерта. По словам самого Постовалова, удалось добиться эффекта, который планировали, концерт стал данью уважения Екатеринбургу.
Праздничный концерт прошел вечером 9 мая на Плотинке. Первым из хэдлайнеров на сцену поднялся патриотичный певец Ярослав Дронов более известный как Shaman — артист исполнил на многотысячную публику свои хиты «Встанем», «Я русский», а также гимн России. После него перед екатеринбуржцами выступили Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Агентство URA.RU вело онлайн-трансляцию весь день, в ней подробно рассказали, как в Екатеринбурге прошел парад Победы и, как екатеринбуржцы отметили 9 Мая. Также агентство рассказывало, что вечером над акваторией Городского пруда запустили праздничный салют.
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