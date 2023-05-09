Праздничный концерт на День Победы в Екатеринбурге собрал сотни тысяч человек. Фото

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Концерт SHAMAN. Екатеринбург
На гала-концерт пришли 150 тысяч екатеринбуржцев Фото:

В Екатеринбург на гала-концерт «Дорога к Победе», посвященный 78-летию годовщины победы в Великой Отечественной войны пришло 150 тысяч человек. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе организаторов концерта — Фонде святой Екатерины.

«Режиссер Роман Постовалов за час погрузил 150 000 зрителей в историю, которую сейчас мало кто знал», — сообщили организаторы концерта. По словам самого Постовалова, удалось добиться эффекта, который планировали, концерт стал данью уважения Екатеринбургу.

Праздничный концерт прошел вечером 9 мая на Плотинке. Первым из хэдлайнеров на сцену поднялся патриотичный певец Ярослав Дронов более известный как Shaman — артист исполнил на многотысячную публику свои хиты «Встанем», «Я русский», а также гимн России. После него перед екатеринбуржцами выступили Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Агентство URA.RU вело онлайн-трансляцию весь день, в ней подробно рассказали, как в Екатеринбурге прошел парад Победы и, как екатеринбуржцы отметили 9 Мая. Также агентство рассказывало, что вечером над акваторией Городского пруда запустили праздничный салют.

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В Екатеринбург на гала-концерт «Дорога к Победе», посвященный 78-летию годовщины победы в Великой Отечественной войны пришло 150 тысяч человек. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе организаторов концерта — Фонде святой Екатерины. «Режиссер Роман Постовалов за час погрузил 150 000 зрителей в историю, которую сейчас мало кто знал», — сообщили организаторы концерта. По словам самого Постовалова, удалось добиться эффекта, который планировали, концерт стал данью уважения Екатеринбургу. Праздничный концерт прошел вечером 9 мая на Плотинке. Первым из хэдлайнеров на сцену поднялся патриотичный певец Ярослав Дронов более известный как Shaman — артист исполнил на многотысячную публику свои хиты «Встанем», «Я русский», а также гимн России. После него перед екатеринбуржцами выступили Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Агентство URA.RU вело онлайн-трансляцию весь день, в ней подробно рассказали, как в Екатеринбурге прошел парад Победы и, как екатеринбуржцы отметили 9 Мая. Также агентство рассказывало, что вечером над акваторией Городского пруда запустили праздничный салют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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