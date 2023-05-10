Что известно о компании «Гефест-М» в Реже, где горели склады с порохом

Компания «Гефест-М» занимается производством и утилизацией отходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь на 7 мая в поселке Первомайский возле Режа (Свердловская область) загорелись склады компании по производству и уничтожению боеприпасов «Гефест-М». Два склада на площади 960 квадратных метров сгорели полностью, также была угроза распространения огня на три склада с тротилом, сообщали в региональном управлении МЧС. Из-за угрозы взрывов из Первомайского эвакуировали местных жителей. Опираясь на информацию из открытых источников, URA.RU публикует все, что известно о «Гефест-М».

Компания была зарегистрирована в 2001 году и специализируется на шести видах деятельности, связанных с производством оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и обработкой отходов и лома различных металлов. Как рассказывал URA.RU источник, «Гефест-М» не имеет отношения к военным, а производит взрывчатые вещества промышленного назначения. Также компания занимается утилизацией боеприпасов.

Стоимость бизнеса оценивается в 242,3 млн рублей. Там работают 227 сотрудников, средняя зарплата на предприятии — 34 тысячи рублей, следует из данных сервиса раскрытия информации СБИС.

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«Гефест-М» уже попадала в информационную повестку в январе 2022 года, когда на предприятии прогремел взрыв, в результате которого шесть человек пострадали и один погиб на месте.

Снаряд нашли во время ремонта. Он сдетонировал после выгрузки из специального автомобиля.

100% акций компании принадлежат ООО «Военпромконсалтинг» (ВПК), зарегистрированной во Владимирской области. Основной вид деятельности — производство прочих неорганических химических веществ. В ноябре 2022 года к «ВПК» подала гражданский иск на 4,5 млн рублей центральная поселковая администрация Володарского муниципального района Нижегородской области. «В связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения с землей сделок аренды», — указана категория дела.

«Гефест-М» фигурирует в картотеке дел арбитражного суда намного чаще — с 2013 года компания 13 раз выступала ответчиком по различным административным и гражданским делам, и 19 раз выступала в качестве истца. В последний раз — в начале 2023 года — «Гефест-М» подавала жалобу на решение Арбитражного суда Свердловской области, который встал на сторону Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Ростехнадзор нашел ряд нарушений на предприятии после расследования обстоятельств взрыва в январе 2022 года, в итоге «Гефест-М» обязали заплатить административный штраф в размере 500 тысяч рублей. Вторая инстанция оставила решение суда первой в силе, отказав «Гефест-М» в удовлетворении жалобы.

Спасатели и полиция продолжают выяснять причину пожара в Первомайском. Ранее в Авиалесоохране заявили о том, что склады «Гефест-М» загорелись не из-за лесного пожара. События якобы произошли в обратном порядке — огонь со складов перекинулся на лес. Силовики, в свою очередь, расценили заявление спасателей как попытку снять с себя ответственность.