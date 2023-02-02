Reuters: США конфискуют средства главы «Царьграда» для финансирования ВСУ

03 февраля 2023 в 02:10 Размер текста - 17 +

Суд в США разрешил изъять почти 5,5 млн долларов у Константина Малофеева Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Суд в США разрешил изъять почти 5,5 млн долларов, связанных с российским предпринимателем, председателем совета директоров группы компаний «Царьград» Константином Малофеевым. Это стало первым постановлением Соединенных Штатов о конфискации активов РФ с начала спецоперации. «Решение окружного судьи США Пола Гардефа в федеральном суде Манхэттена стало первым постановлением о конфискации активов российского олигарха [Малофеева] с тех пор, как Министерство юстиции в 2022 году создало целевую группу, направленную на сокращение финансов союзников президента России Владимира Путина в ответ на спецоперацию на Украине», — сообщает Reuters . Всего, согласно постановлению, со счета предпринимателя в Sunflower Bank будет изъято 5 379 876 долларов и 94 цента. Минюст США утверждает, что Малофеев «нарушал введенные против него санкции, продолжая организовывать работу СМИ в Европе, которые имеют прокремлевскую направленность». Кроме того, предпринимателя обвиняют в финансировании сторонников воссоединения Крыма с Россией. Конфискация российских активов началась из-за спецоперации РФ на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране изъяли российские активы на сотни миллионов долларов. В свою очередь, американский сенат проголосовал за внесение поправок, которые позволят конфисковать активы российских бизнесменов в пользу Украины. Глава целевой группы Минюста США Эндрю Адамс отмечал, что конфискованные средства могут быть переведены Киеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд в США разрешил изъять почти 5,5 млн долларов, связанных с российским предпринимателем, председателем совета директоров группы компаний «Царьград» Константином Малофеевым. Это стало первым постановлением Соединенных Штатов о конфискации активов РФ с начала спецоперации. «Решение окружного судьи США Пола Гардефа в федеральном суде Манхэттена стало первым постановлением о конфискации активов российского олигарха [Малофеева] с тех пор, как Министерство юстиции в 2022 году создало целевую группу, направленную на сокращение финансов союзников президента России Владимира Путина в ответ на спецоперацию на Украине», — сообщает Reuters. Всего, согласно постановлению, со счета предпринимателя в Sunflower Bank будет изъято 5 379 876 долларов и 94 цента. Минюст США утверждает, что Малофеев «нарушал введенные против него санкции, продолжая организовывать работу СМИ в Европе, которые имеют прокремлевскую направленность». Кроме того, предпринимателя обвиняют в финансировании сторонников воссоединения Крыма с Россией. Конфискация российских активов началась из-за спецоперации РФ на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране изъяли российские активы на сотни миллионов долларов. В свою очередь, американский сенат проголосовал за внесение поправок, которые позволят конфисковать активы российских бизнесменов в пользу Украины. Глава целевой группы Минюста США Эндрю Адамс отмечал, что конфискованные средства могут быть переведены Киеву.