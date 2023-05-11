Политолог объяснил, зачем в Польше переименовали Калининград

Политолог Буневич: Польша троллит Россию переименованием Калининграда
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Улицы и окрестности Калининграда весной. Калининград, тц европа, калининград
Переименованием Калининграда Польша пытается троллить Россию, сказал Дмитрий Буневич Фото:

Желание Польши переименовать Калининград в Крулевец является попыткой Варшавы потроллить российских соседей. Об этом заявил политолог, советник РИСИ Дмитрий Буневич.

«Думаю, это некая попытка троллить нас. Но, в общем и целом, ничего нового мы не увидели. Согласно традициям, которые уходят корнями далеко в прошлое, поляки используют те названия городов и обозначения, которые им удобны», — сказал Дмитрий Буневич в интервью телеканалу 360. Политолог также отметил, что России тоже не помешало бы применять это на практике.

Ранее стало известно, что в Польше Калининград переименовали в Крулевец. Власти города назвали такой шаг инсинуацией (клеветническое измышление — прим. URA.RU). Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Польшу нужно переименовать в «Царство Польское в составе России».

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Желание Польши переименовать Калининград в Крулевец является попыткой Варшавы потроллить российских соседей. Об этом заявил политолог, советник РИСИ Дмитрий Буневич. «Думаю, это некая попытка троллить нас. Но, в общем и целом, ничего нового мы не увидели. Согласно традициям, которые уходят корнями далеко в прошлое, поляки используют те названия городов и обозначения, которые им удобны», — сказал Дмитрий Буневич в интервью телеканалу 360. Политолог также отметил, что России тоже не помешало бы применять это на практике. Ранее стало известно, что в Польше Калининград переименовали в Крулевец. Власти города назвали такой шаг инсинуацией (клеветническое измышление — прим. URA.RU). Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Польшу нужно переименовать в «Царство Польское в составе России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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