Политолог объяснил, зачем в Польше переименовали Калининград

Политолог Буневич: Польша троллит Россию переименованием Калининграда

Переименованием Калининграда Польша пытается троллить Россию, сказал Дмитрий Буневич Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Желание Польши переименовать Калининград в Крулевец является попыткой Варшавы потроллить российских соседей. Об этом заявил политолог, советник РИСИ Дмитрий Буневич.

«Думаю, это некая попытка троллить нас. Но, в общем и целом, ничего нового мы не увидели. Согласно традициям, которые уходят корнями далеко в прошлое, поляки используют те названия городов и обозначения, которые им удобны», — сказал Дмитрий Буневич в интервью телеканалу 360. Политолог также отметил, что России тоже не помешало бы применять это на практике.

Ранее стало известно, что в Польше Калининград переименовали в Крулевец. Власти города назвали такой шаг инсинуацией (клеветническое измышление — прим. URA.RU). Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Польшу нужно переименовать в «Царство Польское в составе России».