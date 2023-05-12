12 мая 2023

В челябинском селе нашли тело студента

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, полиция
Молодой человек учился на первом курсе колледжа Фото:

В деревне Сафоново Челябинской области обнаружено тело 18-летнего первокурсника колледжа. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В 5:40 в гараже возле дома №15 по улице Мира деревни Сафоново обнаружен труп молодого человека 2005 года рождения, студента первого курса агропромышленного колледжа. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством», — сообщил URA.RU источник.

Источник добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области на запрос URA.RU не ответили.

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В деревне Сафоново Челябинской области обнаружено тело 18-летнего первокурсника колледжа. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В 5:40 в гараже возле дома №15 по улице Мира деревни Сафоново обнаружен труп молодого человека 2005 года рождения, студента первого курса агропромышленного колледжа. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством», — сообщил URA.RU источник. Источник добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области на запрос URA.RU не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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