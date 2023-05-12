В челябинском селе нашли тело студента

Молодой человек учился на первом курсе колледжа
В деревне Сафоново Челябинской области обнаружено тело 18-летнего первокурсника колледжа. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«В 5:40 в гараже возле дома №15 по улице Мира деревни Сафоново обнаружен труп молодого человека 2005 года рождения, студента первого курса агропромышленного колледжа. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством», — сообщил URA.RU источник.
Источник добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области на запрос URA.RU не ответили.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!