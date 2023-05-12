В челябинском селе нашли тело студента

13 мая 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Молодой человек учился на первом курсе колледжа Фото: Илья Московец © URA.RU В деревне Сафоново Челябинской области обнаружено тело 18-летнего первокурсника колледжа. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В 5:40 в гараже возле дома №15 по улице Мира деревни Сафоново обнаружен труп молодого человека 2005 года рождения, студента первого курса агропромышленного колледжа. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством», — сообщил URA.RU источник. Источник добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области на запрос URA.RU не ответили.

В деревне Сафоново Челябинской области обнаружено тело 18-летнего первокурсника колледжа. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В 5:40 в гараже возле дома №15 по улице Мира деревни Сафоново обнаружен труп молодого человека 2005 года рождения, студента первого курса агропромышленного колледжа. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством», — сообщил URA.RU источник. Источник добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области на запрос URA.RU не ответили.