В свердловском городе отключат воду

В Лесном и в поселке Таежный отключат водоснабжение 15 мая

15 мая 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

Свердловчанам отключат воду 15 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лесном (Свердловская область) и поселке Таежный отключат воду 15 мая из-за проведения гидравлических работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Лесного. «В Лесном и в поселке Таежный будет проведение гидравлических испытаний наружных квартальных и внутриквартальных трубопроводов. С 15 мая управляющие компании будут производить отключение горячей воды в жилых домах и зданиях», — сообщили в пресс-службе администрации Лесного. Свердловчанам вернут воду после проведения гидравлических работ. В первую очередь водоснабжение появится в домах, где не обнаружили дефекты на тепловой сети, а в домах, где нашли проблемы, организуют временные схемы подключения воды.

В Лесном (Свердловская область) и поселке Таежный отключат воду 15 мая из-за проведения гидравлических работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Лесного. «В Лесном и в поселке Таежный будет проведение гидравлических испытаний наружных квартальных и внутриквартальных трубопроводов. С 15 мая управляющие компании будут производить отключение горячей воды в жилых домах и зданиях», — сообщили в пресс-службе администрации Лесного. Свердловчанам вернут воду после проведения гидравлических работ. В первую очередь водоснабжение появится в домах, где не обнаружили дефекты на тепловой сети, а в домах, где нашли проблемы, организуют временные схемы подключения воды.