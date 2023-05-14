В свердловском городе отключат воду

В Лесном (Свердловская область) и поселке Таежный отключат воду 15 мая из-за проведения гидравлических работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Лесного.
«В Лесном и в поселке Таежный будет проведение гидравлических испытаний наружных квартальных и внутриквартальных трубопроводов. С 15 мая управляющие компании будут производить отключение горячей воды в жилых домах и зданиях», — сообщили в пресс-службе администрации Лесного.
Свердловчанам вернут воду после проведения гидравлических работ. В первую очередь водоснабжение появится в домах, где не обнаружили дефекты на тепловой сети, а в домах, где нашли проблемы, организуют временные схемы подключения воды.
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