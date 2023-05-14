14 мая 2023
13 мая 2023

В свердловском городе отключат воду

В Лесном и в поселке Таежный отключат водоснабжение 15 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения воды. Курган, вода, нет воды, отключение воды, кран с водой, водоснабжение, холодная вода, хвс, вода в банке
Свердловчанам отключат воду 15 мая Фото:

В Лесном (Свердловская область) и поселке Таежный отключат воду 15 мая из-за проведения гидравлических работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Лесного.

«В Лесном и в поселке Таежный будет проведение гидравлических испытаний наружных квартальных и внутриквартальных трубопроводов. С 15 мая управляющие компании будут производить отключение горячей воды в жилых домах и зданиях», — сообщили в пресс-службе администрации Лесного.

Свердловчанам вернут воду после проведения гидравлических работ. В первую очередь водоснабжение появится в домах, где не обнаружили дефекты на тепловой сети, а в домах, где нашли проблемы, организуют временные схемы подключения воды.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лесном (Свердловская область) и поселке Таежный отключат воду 15 мая из-за проведения гидравлических работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Лесного. «В Лесном и в поселке Таежный будет проведение гидравлических испытаний наружных квартальных и внутриквартальных трубопроводов. С 15 мая управляющие компании будут производить отключение горячей воды в жилых домах и зданиях», — сообщили в пресс-службе администрации Лесного. Свердловчанам вернут воду после проведения гидравлических работ. В первую очередь водоснабжение появится в домах, где не обнаружили дефекты на тепловой сети, а в домах, где нашли проблемы, организуют временные схемы подключения воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...