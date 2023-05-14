Мэрия Екатеринбурга ужесточила требования к детским садам из-за смога

15 мая 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

В екатеринбургских детсадах появились ограничения из-за смога Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В детских садах Екатеринбурга введены дополнительные требования из-за смога. Например, в учреждениях запретили открывать окна. Такой информацией с журналистом URA.RU поделились в мэрии уральской столицы. «Даны указания по организации влажной уборки. Также даны указания по дополнительному питьевому режиму детей. В учреждениях запрещено открывать окна в группах», — сообщили в мэрии Екатеринбурга. По словам читателей агентства, которые сообщили о том, что в детсадах ограничили время прогулок, в мэрии города корреспонденту URA.RU заявили, что вопросы прогулок дополнительно не регламентированы. «Возможно, решение ограничить время прогулок приняли директора садиков. Полномочия у них такие есть», — отметили в администрации города. Ранее URA.RU писало, что лесные пожары, которые бушуют на территории Свердловской области с конца апреля, вызвали задымление и смог в нескольких городах региона. Позже главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что смог сохранится как минимум до 17 мая. А председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев рекомендовал свердловчанам носить защитные маски с угольным фильтром, чтобы спастись от смога.

В детских садах Екатеринбурга введены дополнительные требования из-за смога. Например, в учреждениях запретили открывать окна. Такой информацией с журналистом URA.RU поделились в мэрии уральской столицы. «Даны указания по организации влажной уборки. Также даны указания по дополнительному питьевому режиму детей. В учреждениях запрещено открывать окна в группах», — сообщили в мэрии Екатеринбурга. По словам читателей агентства, которые сообщили о том, что в детсадах ограничили время прогулок, в мэрии города корреспонденту URA.RU заявили, что вопросы прогулок дополнительно не регламентированы. «Возможно, решение ограничить время прогулок приняли директора садиков. Полномочия у них такие есть», — отметили в администрации города. Ранее URA.RU писало, что лесные пожары, которые бушуют на территории Свердловской области с конца апреля, вызвали задымление и смог в нескольких городах региона. Позже главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что смог сохранится как минимум до 17 мая. А председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев рекомендовал свердловчанам носить защитные маски с угольным фильтром, чтобы спастись от смога.