14 мая 2023

Мэрия Екатеринбурга ужесточила требования к детским садам из-за смога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, спальное помещение, детский сад45
В екатеринбургских детсадах появились ограничения из-за смога Фото:

В детских садах Екатеринбурга введены дополнительные требования из-за смога. Например, в учреждениях запретили открывать окна. Такой информацией с журналистом URA.RU поделились в мэрии уральской столицы.

«Даны указания по организации влажной уборки. Также даны указания по дополнительному питьевому режиму детей. В учреждениях запрещено открывать окна в группах», — сообщили в мэрии Екатеринбурга.

По словам читателей агентства, которые сообщили о том, что в детсадах ограничили время прогулок, в мэрии города корреспонденту URA.RU заявили, что вопросы прогулок дополнительно не регламентированы. «Возможно, решение ограничить время прогулок приняли директора садиков. Полномочия у них такие есть», — отметили в администрации города.

Ранее URA.RU писало, что лесные пожары, которые бушуют на территории Свердловской области с конца апреля, вызвали задымление и смог в нескольких городах региона. Позже главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что смог сохранится как минимум до 17 мая. А председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев рекомендовал свердловчанам носить защитные маски с угольным фильтром, чтобы спастись от смога.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В детских садах Екатеринбурга введены дополнительные требования из-за смога. Например, в учреждениях запретили открывать окна. Такой информацией с журналистом URA.RU поделились в мэрии уральской столицы. «Даны указания по организации влажной уборки. Также даны указания по дополнительному питьевому режиму детей. В учреждениях запрещено открывать окна в группах», — сообщили в мэрии Екатеринбурга. По словам читателей агентства, которые сообщили о том, что в детсадах ограничили время прогулок, в мэрии города корреспонденту URA.RU заявили, что вопросы прогулок дополнительно не регламентированы. «Возможно, решение ограничить время прогулок приняли директора садиков. Полномочия у них такие есть», — отметили в администрации города. Ранее URA.RU писало, что лесные пожары, которые бушуют на территории Свердловской области с конца апреля, вызвали задымление и смог в нескольких городах региона. Позже главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что смог сохранится как минимум до 17 мая. А председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев рекомендовал свердловчанам носить защитные маски с угольным фильтром, чтобы спастись от смога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...