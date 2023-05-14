14 мая 2023

В Челябинске выросли в цене квартиры в «хрущевках». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость «хрущевок» в среднем выросла на 15 тысяч рублей за квадратный метр Фото:

В Челябинске в мае 2022 по сравнению с 2023 годом выросли в цене квартиры в «хрущевках». Стоимость подобного жилья в городе составила около 60 тысяч рублей за квадратный метр, в среднем на 15 тысяч рублей меньше, чем год назад, сообщила URA.RU юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова.

«В Челябинске продолжает расти в цене недвижимость в „хрущевках“. В 2022 году средняя цена за квадрат в хрущевских домах была 45-48 тысяч рублей. Сейчас стоимость достигает 50-60 тысяч рублей за квадрат», — сообщила Кушнова.

По словам Кушновой, в Челябинске также существенно выросла стоимость квадратного метра на «вторичке», в целом за год — на 3,3%. При этом скидки на вторичном рынке недвижимости у продавцов квартир стали редкостью.

В 2023 средняя стоимость «хрущевок» достигает 50-60 тысяч рублей за квадрат
В 2023 средняя стоимость «хрущевок» достигает 50-60 тысяч рублей за квадрат
Фото:
Стоимость двухкомнатной квартиры площадью 54 квадратных метра в Тракторозаводском доме в «хрущевке» составляет 68 тысяч 500 рублей за квадрат
Стоимость двухкомнатной квартиры площадью 54 квадратных метра в Тракторозаводском доме в «хрущевке» составляет 68 тысяч 500 рублей за квадрат
Фото:

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В Челябинске в мае 2022 по сравнению с 2023 годом выросли в цене квартиры в «хрущевках». Стоимость подобного жилья в городе составила около 60 тысяч рублей за квадратный метр, в среднем на 15 тысяч рублей меньше, чем год назад, сообщила URA.RU юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова. «В Челябинске продолжает расти в цене недвижимость в „хрущевках“. В 2022 году средняя цена за квадрат в хрущевских домах была 45-48 тысяч рублей. Сейчас стоимость достигает 50-60 тысяч рублей за квадрат», — сообщила Кушнова. По словам Кушновой, в Челябинске также существенно выросла стоимость квадратного метра на «вторичке», в целом за год — на 3,3%. При этом скидки на вторичном рынке недвижимости у продавцов квартир стали редкостью.
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