Стоимость «хрущевок» в среднем выросла на 15 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске в мае 2022 по сравнению с 2023 годом выросли в цене квартиры в «хрущевках». Стоимость подобного жилья в городе составила около 60 тысяч рублей за квадратный метр, в среднем на 15 тысяч рублей меньше, чем год назад, сообщила URA.RU юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова.

«В Челябинске продолжает расти в цене недвижимость в „хрущевках“. В 2022 году средняя цена за квадрат в хрущевских домах была 45-48 тысяч рублей. Сейчас стоимость достигает 50-60 тысяч рублей за квадрат», — сообщила Кушнова.

По словам Кушновой, в Челябинске также существенно выросла стоимость квадратного метра на «вторичке», в целом за год — на 3,3%. При этом скидки на вторичном рынке недвижимости у продавцов квартир стали редкостью.

В 2023 средняя стоимость «хрущевок» достигает 50-60 тысяч рублей за квадрат Фото: сайт «Авито»