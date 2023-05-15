Бывшего вице-мэра Челябинска привлекают за обманутых дольщиков

16 мая 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Бывшего вице-мэра Челябинска снова привлекают к ответственности за долги «Гринфлайта» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Мануйлова, занимавшего должность до 2013 года, снова хотят привлечь за долги обанкроченной компании-застройщика «Гринфлайт», оставившей после себя неисполненные обязательства перед дольщиками. Как уведомил конкурсный управляющий фирмы Андрей Кузьмин, к субсидиарной ответственности он пытается подключить контролировавших должника лиц. «Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Контролирующими ООО „Гринфлайт“ лицам являются Сергей Мануйлов, Александр Москалюк и другие», — сообщается в официальном уведомлении на сайте «Федресурс». Всего в списке Кузьмина четыре физлица и две организации — «Медиа-стиль» и «ЦСТ». Мануйлов руководил «Гринфлайтом» в совокупности 2,5 года. При этом ООО «Медиа-стиль», возглавляемое Натальей Мануйловой, выступает учредителем «Гринфлайта». В структуре собственности у «Медиа-стиля» и «ЦСТ» находится по 20% долей застройщика. Москалюк является держателем 40-процентной доли банкрота. Застройщик возводил дома нового микрорайона «Академ Риверсайд» на северо-западе Челябинска. После того, как весной 2016 года «Гринфлайт» остановил строительство, без своего жилья остались 4,5 тысячи человек. Однако подрядчика сменили, руководство компании — тоже, и строительство продолжилось. Майнулова в апреле 2018 года осудили. После отбывания срока в декабре 2020 года он по УДО вышел на свободу. В июне 2020 года «Гринфлайт» суд признал банкротом. Мануйлова в первый раз привлекли к субсидиарной ответственности по долгам компании, которую он возглавлял. В январе 2022 года экс-директор подал иск о личном банкротстве и спустя два месяца, в начале марта, был признан несостоятельным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Мануйлова, занимавшего должность до 2013 года, снова хотят привлечь за долги обанкроченной компании-застройщика «Гринфлайт», оставившей после себя неисполненные обязательства перед дольщиками. Как уведомил конкурсный управляющий фирмы Андрей Кузьмин, к субсидиарной ответственности он пытается подключить контролировавших должника лиц. «Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Контролирующими ООО „Гринфлайт“ лицам являются Сергей Мануйлов, Александр Москалюк и другие», — сообщается в официальном уведомлении на сайте «Федресурс». Всего в списке Кузьмина четыре физлица и две организации — «Медиа-стиль» и «ЦСТ». Мануйлов руководил «Гринфлайтом» в совокупности 2,5 года. При этом ООО «Медиа-стиль», возглавляемое Натальей Мануйловой, выступает учредителем «Гринфлайта». В структуре собственности у «Медиа-стиля» и «ЦСТ» находится по 20% долей застройщика. Москалюк является держателем 40-процентной доли банкрота. Застройщик возводил дома нового микрорайона «Академ Риверсайд» на северо-западе Челябинска. После того, как весной 2016 года «Гринфлайт» остановил строительство, без своего жилья остались 4,5 тысячи человек. Однако подрядчика сменили, руководство компании — тоже, и строительство продолжилось. Майнулова в апреле 2018 года осудили. После отбывания срока в декабре 2020 года он по УДО вышел на свободу. В июне 2020 года «Гринфлайт» суд признал банкротом. Мануйлова в первый раз привлекли к субсидиарной ответственности по долгам компании, которую он возглавлял. В январе 2022 года экс-директор подал иск о личном банкротстве и спустя два месяца, в начале марта, был признан несостоятельным.