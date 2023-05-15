15 мая 2023

Глава МЧС Куренков вылетел в сгоревшую Сосьву. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Присяга курсантов свердловского института МЧС. Екатеринбург, куренков александр
Александр Куренков прилетел в Свердловскую область после крупного пожара в Сосьве Фото:

Глава МЧС России Александр Куренков встретился со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым во время визита в Сосьву, где в пожаре сгорело более 140 домов. Об этом сообщили в департаменте информационно политики (ДИП) региона.

«Губернатор вместе с главой МЧС встретятся с местными жителями и пожарными, боровшимися с огнем», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Свердловский пул». Там подчеркнули, что визиты в Сосьву и Таежный пройдут 16 мая.

Ожидается, что министр встретится с местными жителями и проверит, как идет строительство новых домов для погорельцев. В ДИПе опубликовали фотографию с встречи Куренкова с Куйвашевым.

Ранее URA.RU сообщало о будущем визите главы МЧС в Свердловскую область. Он проверит, как велась работа по тушению горевшей Сосьвы, когда в регионе действовало более полусотни пожаров.

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Глава МЧС России Александр Куренков встретился со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым во время визита в Сосьву, где в пожаре сгорело более 140 домов. Об этом сообщили в департаменте информационно политики (ДИП) региона. «Губернатор вместе с главой МЧС встретятся с местными жителями и пожарными, боровшимися с огнем», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Свердловский пул». Там подчеркнули, что визиты в Сосьву и Таежный пройдут 16 мая. Ожидается, что министр встретится с местными жителями и проверит, как идет строительство новых домов для погорельцев. В ДИПе опубликовали фотографию с встречи Куренкова с Куйвашевым. Ранее URA.RU сообщало о будущем визите главы МЧС в Свердловскую область. Он проверит, как велась работа по тушению горевшей Сосьвы, когда в регионе действовало более полусотни пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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