Глава МЧС России Александр Куренков встретился со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым во время визита в Сосьву, где в пожаре сгорело более 140 домов. Об этом сообщили в департаменте информационно политики (ДИП) региона.
«Губернатор вместе с главой МЧС встретятся с местными жителями и пожарными, боровшимися с огнем», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Свердловский пул». Там подчеркнули, что визиты в Сосьву и Таежный пройдут 16 мая.
Ожидается, что министр встретится с местными жителями и проверит, как идет строительство новых домов для погорельцев. В ДИПе опубликовали фотографию с встречи Куренкова с Куйвашевым.
Ранее URA.RU сообщало о будущем визите главы МЧС в Свердловскую область. Он проверит, как велась работа по тушению горевшей Сосьвы, когда в регионе действовало более полусотни пожаров.
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