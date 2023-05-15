В Свердловской области на 15% выросло число аварий в отопительный сезон

16 мая 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Изношенность теплосетей растет, и энергетики фиксируют рост технологических нарушений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области за время отопительного сезона произошло больше 900 технологических нарушений. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын. Для сравнения, в прошлый отопительный сезон энергетики зафиксировали 769 аварий. «За отопительный сезон произошло больше 900 технологических нарушений. Это говорит о том что необходимо увеличивать темпы вложения средств в обновление, поэтому Свердловская область участвует в программе модернизации коммунальной инфраструктуры», — рассказал Кислицын на пресс-конференции ТАСС. За два года власти планируют обновить порядка 115 километров сетей, в 2023 году — в 30 муниципальных образованиях. В это вложат более 8,5 млрд рублей. Для сравнения, в отопительный сезон 2021—2022 года энергетики зафиксировали 769 аварий. Отопительный сезон окончательно завершится в Свердловской области 17 мая. В этот день отопление отключат в последнем городе, где оно еще есть — в Североуральске.

В Свердловской области за время отопительного сезона произошло больше 900 технологических нарушений. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын. Для сравнения, в прошлый отопительный сезон энергетики зафиксировали 769 аварий. «За отопительный сезон произошло больше 900 технологических нарушений. Это говорит о том что необходимо увеличивать темпы вложения средств в обновление, поэтому Свердловская область участвует в программе модернизации коммунальной инфраструктуры», — рассказал Кислицын на пресс-конференции ТАСС. За два года власти планируют обновить порядка 115 километров сетей, в 2023 году — в 30 муниципальных образованиях. В это вложат более 8,5 млрд рублей. Для сравнения, в отопительный сезон 2021—2022 года энергетики зафиксировали 769 аварий. Отопительный сезон окончательно завершится в Свердловской области 17 мая. В этот день отопление отключат в последнем городе, где оно еще есть — в Североуральске.