15 мая 2023

В Свердловской области на 15% выросло число аварий в отопительный сезон

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Изношенность теплосетей растет, и энергетики фиксируют рост технологических нарушений Фото:

В Свердловской области за время отопительного сезона произошло больше 900 технологических нарушений. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын. Для сравнения, в прошлый отопительный сезон энергетики зафиксировали 769 аварий.

«За отопительный сезон произошло больше 900 технологических нарушений. Это говорит о том что необходимо увеличивать темпы вложения средств в обновление, поэтому Свердловская область участвует в программе модернизации коммунальной инфраструктуры», — рассказал Кислицын на пресс-конференции ТАСС.

За два года власти планируют обновить порядка 115 километров сетей, в 2023 году — в 30 муниципальных образованиях. В это вложат более 8,5 млрд рублей. Для сравнения, в отопительный сезон 2021—2022 года энергетики зафиксировали 769 аварий.

Отопительный сезон окончательно завершится в Свердловской области 17 мая. В этот день отопление отключат в последнем городе, где оно еще есть — в Североуральске.

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В Свердловской области за время отопительного сезона произошло больше 900 технологических нарушений. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын. Для сравнения, в прошлый отопительный сезон энергетики зафиксировали 769 аварий. «За отопительный сезон произошло больше 900 технологических нарушений. Это говорит о том что необходимо увеличивать темпы вложения средств в обновление, поэтому Свердловская область участвует в программе модернизации коммунальной инфраструктуры», — рассказал Кислицын на пресс-конференции ТАСС. За два года власти планируют обновить порядка 115 километров сетей, в 2023 году — в 30 муниципальных образованиях. В это вложат более 8,5 млрд рублей. Для сравнения, в отопительный сезон 2021—2022 года энергетики зафиксировали 769 аварий. Отопительный сезон окончательно завершится в Свердловской области 17 мая. В этот день отопление отключат в последнем городе, где оно еще есть — в Североуральске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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