Бастрыкин занялся делом об убийстве двухлетней девочки в Екатеринбурге

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело екатеринбуржца, которого обвинили в убийстве двухлетней девочки за плач. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о комплексе <…> следственных действий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК России. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, екатеринбуржец, оставшись наедине с дочерью своей подруги, разозлился из-за ее громкого плача, положил ладонь ей на лицо, пока девочка не перестала дышать. Приехавшие медики скорой помощи не успели спасти жизнь ребенка. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.
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