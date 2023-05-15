15 мая 2023

Бастрыкин занялся делом об убийстве двухлетней девочки в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин Александр. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин ждет отчет о расследовании дела об убийстве ребенка Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело екатеринбуржца, которого обвинили в убийстве двухлетней девочки за плач. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о комплексе <…> следственных действий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК России. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, екатеринбуржец, оставшись наедине с дочерью своей подруги, разозлился из-за ее громкого плача, положил ладонь ей на лицо, пока девочка не перестала дышать. Приехавшие медики скорой помощи не успели спасти жизнь ребенка. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело екатеринбуржца, которого обвинили в убийстве двухлетней девочки за плач. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о комплексе <…> следственных действий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК России. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, екатеринбуржец, оставшись наедине с дочерью своей подруги, разозлился из-за ее громкого плача, положил ладонь ей на лицо, пока девочка не перестала дышать. Приехавшие медики скорой помощи не успели спасти жизнь ребенка. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...