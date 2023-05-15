Бастрыкин занялся делом об убийстве двухлетней девочки в Екатеринбурге

16 мая 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин ждет отчет о расследовании дела об убийстве ребенка Фото: Официальный сайт Совета Федерации Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело екатеринбуржца, которого обвинили в убийстве двухлетней девочки за плач. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о комплексе <…> следственных действий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК России. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, екатеринбуржец, оставшись наедине с дочерью своей подруги, разозлился из-за ее громкого плача, положил ладонь ей на лицо, пока девочка не перестала дышать. Приехавшие медики скорой помощи не успели спасти жизнь ребенка. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело екатеринбуржца, которого обвинили в убийстве двухлетней девочки за плач. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о комплексе <…> следственных действий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК России. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, екатеринбуржец, оставшись наедине с дочерью своей подруги, разозлился из-за ее громкого плача, положил ладонь ей на лицо, пока девочка не перестала дышать. Приехавшие медики скорой помощи не успели спасти жизнь ребенка. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.