В центре Челябинска произошло массовое ДТП с трамваем

Участнице ДТП оказана медицинская помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске по улице Цвиллинга произошло массовое ДТП с тремя легковыми автомобилями и трамваем. Об этом URA.RU 16 мая сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

«Женщина 1977 года рождения на Toyota Prius столкнулась с трамваем по улице Цвиллинга у дома 36. Prius продолжила движение и столкнулась с Toyota Sienta, за рулем которой была женщина 1983 года рождения. После чего последняя наехала на Toyota Corolla под управлением мужчины 1983 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства устанавливаются. Медицинская помощь потребовалась женщине, управляющей Toyota Prius.