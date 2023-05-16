В центре Челябинска произошло массовое ДТП с трамваем

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ДТП с трамваем на улице Цвиллинга напротив областного правительства. Челябинск, дтп, авария, улица цвиллинга, трамвай, областное правительство
Участнице ДТП оказана медицинская помощь Фото:

В Челябинске по улице Цвиллинга произошло массовое ДТП с тремя легковыми автомобилями и трамваем. Об этом URA.RU 16 мая сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

«Женщина 1977 года рождения на Toyota Prius столкнулась с трамваем по улице Цвиллинга у дома 36. Prius продолжила движение и столкнулась с Toyota Sienta, за рулем которой была женщина 1983 года рождения. После чего последняя наехала на Toyota Corolla под управлением мужчины 1983 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства устанавливаются. Медицинская помощь потребовалась женщине, управляющей Toyota Prius.

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В Челябинске по улице Цвиллинга произошло массовое ДТП с тремя легковыми автомобилями и трамваем. Об этом URA.RU 16 мая сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу. «Женщина 1977 года рождения на Toyota Prius столкнулась с трамваем по улице Цвиллинга у дома 36. Prius продолжила движение и столкнулась с Toyota Sienta, за рулем которой была женщина 1983 года рождения. После чего последняя наехала на Toyota Corolla под управлением мужчины 1983 года рождения», — сообщили в ведомстве. Обстоятельства устанавливаются. Медицинская помощь потребовалась женщине, управляющей Toyota Prius.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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