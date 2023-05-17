Волонтеры из «Сима-ленда» продолжают бороться с пожарами в Свердловской области. Видео

18 мая 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Поездки в зоны пожаров планируются и в ближайшие дни Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники компании «Сима-ленд» вновь выехали на ликвидацию лесных пожаров, которые бушуют в Свердловской области последний месяц. Добровольцы будут оказывать помощь до тех пор, пока не удастся справиться с возгораниями, пояснили URA.RU в компании. «Понемножку, по чуть-чуть каждый из нас поможет природе и людям, чтобы дышать свежим воздухом и чувствовать себя в безопасности», — рассказал о причинах своего участия в тушении пожаров один из сотрудников компании. Поездки в зоны пожаров планируются и на завтра. Ранее сотрудники «Сима-ленда» вызвалась помочь спасателям в тушении леса возле поселка Белоярский. Добровольцы также работали в поселке Черемша Асбестовского городского округа Свердловской области.

Сотрудники компании «Сима-ленд» вновь выехали на ликвидацию лесных пожаров, которые бушуют в Свердловской области последний месяц. Добровольцы будут оказывать помощь до тех пор, пока не удастся справиться с возгораниями, пояснили URA.RU в компании. «Понемножку, по чуть-чуть каждый из нас поможет природе и людям, чтобы дышать свежим воздухом и чувствовать себя в безопасности», — рассказал о причинах своего участия в тушении пожаров один из сотрудников компании. Поездки в зоны пожаров планируются и на завтра. Ранее сотрудники «Сима-ленда» вызвалась помочь спасателям в тушении леса возле поселка Белоярский. Добровольцы также работали в поселке Черемша Асбестовского городского округа Свердловской области.