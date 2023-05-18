МВД: сына основателя клиник «Гемотест» заставили уехать под видом похищения

Детали исчезновения сына гендиректора сети лабораторий «Гемотест» Рудема Газиева Акима рассказала представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, неизвестные злоумышленники заставили молодого человека набрать кредитов, перевести им деньги и уехать из Москвы.
«Неизвестные злоумышленники заставили сына гендиректора сети лабораторий „Гемотест“ Рудема Газиева Акима взять несколько кредитов, перевести деньги на указанные счета. Потом вынудили выехать из столицы, угрожая причинить вред близким», — сообщила ТАСС Волк. Она уточнила, что неизвестные вошли в доверие к молодому человеку, используя сведения о его семье.
12 мая telegram-канал SHOT сообщил о похищении сына основателя клиник «Гемотест». Неизвестные требовали выкуп в миллион долларов. Через неделю Газиева нашли на съемной квартире во Владимирской области.
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