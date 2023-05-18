Опальный экс-замминистра уволен из свердловской больницы

Ранее назначенный на пост и. о. главврача Нижнетуринской городской больницы (Свердловская область) Павел Штэфан покинул пост. Он проработал в медучреждении две недели. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«5 мая 2023 года новым главврачом ЦГБ Нижней Туры стал Павел Штэфан. Но две недели спустя он покинул медицинское учреждение», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там информацию об увольнении Штэфана подтвердили. «Он освобожден от должности», — отметили в ведомстве.
Ранее в СМИ писали, что 2015 году Штэфан незаконно получил 420 тысяч рублей от директора Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы в обмен на покровительство. Суд приговорил Штэфана к штрафу в 450 тысяч рублей. В период 2015—2016 годов Штэфан занимал пост замминистра здравоохранения Пермского края.
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