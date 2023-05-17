Глава украинский разведки Буданов раскрыл, кто помогает устраивать теракты в России

Глава украинский разведки Буданов: Киев работает с российской оппозицией

17 мая 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Украина сотрудничает с российской оппозицией, заявил Кирилл Буданов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев сотрудничает с российской оппозицией. Об этом заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Ранее он подтвердил причастность Украины к терактам в России. «С некоторыми деятелями (российской оппозиции — ред.) мы ведем работу. Это же понятно абсолютно», — заявил Кирилл Буданов в интервью. Оно опубликовано на youtube-канале «Исландия». Однако Буданов не объяснил, с кем именно взаимодействует украинская сторона. Ранее Буданов заявлял, что Украина будет истреблять русских по всему миру. Таким образом он прокомментировал новость об убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Он высказался, что геноцид русских не является терроризмом. В апреле в петербургском кафе произошел взрыв. Из-за него погиб военкор Владлен Татарский. Российская сторона обвинила Украину в совершение теракта. Соратник Алексея Навального Леонид Волков (признан иноагентом в РФ) похвалил организацию преступления в своих социальных сетях.

Киев сотрудничает с российской оппозицией. Об этом заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Ранее он подтвердил причастность Украины к терактам в России. «С некоторыми деятелями (российской оппозиции — ред.) мы ведем работу. Это же понятно абсолютно», — заявил Кирилл Буданов в интервью. Оно опубликовано на youtube-канале «Исландия». Однако Буданов не объяснил, с кем именно взаимодействует украинская сторона. Ранее Буданов заявлял, что Украина будет истреблять русских по всему миру. Таким образом он прокомментировал новость об убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Он высказался, что геноцид русских не является терроризмом. В апреле в петербургском кафе произошел взрыв. Из-за него погиб военкор Владлен Татарский. Российская сторона обвинила Украину в совершение теракта. Соратник Алексея Навального Леонид Волков (признан иноагентом в РФ) похвалил организацию преступления в своих социальных сетях.