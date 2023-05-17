Захарову возмутила реакция ООН на признание Буданова в терактах против РФ

То, что официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не знает о заявлении руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова касательно убийства русских, говорит лишь о непрофессионализме Дюжаррика. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вопиющий факт непрофессионализма должен стать предметом разбирательства в секретариате ООН», — заявила Мария Захарова. Ее слова приводит радио Sputnik.
Ранее Буданов заявил, что Украина стоит за терактами против российских медийных личностей. Он отметил, что Киев уже смог достать уже многих, передает агентство Nation News. Однако Дюжаррик заявил, что не знаком с этим заявлением. Сама же Организация Объединенных Наций (ООН) 16 мая сообщила, что выступает против любых терактов.
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