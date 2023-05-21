Байден раскрыл, будут ли F-16 применяться для ударов по РФ

Байден: истребители F-16 будут применяться только в зоне спецоперации
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Истребитиели F-16 не должны атаковать территорию России, которая не входит в зону СВО, заявил Джо Байден Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американские истребители F-16 не должны использоваться для атак по российским территориям, которые не входят в зону спецоперации. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на саммите G7 в Хиросиме.

«Получил от [президента Украины Владимира] Зеленского заверения в том, что Киев не будет использовать F-16 для атак российской территории», — заявил Байден. Трансляция саммита ведется на телеканале Fox News. Выступая на встрече, президент США отметил, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении Украины.

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Ранее украинская сторона заявила, что получит истребители F-16 к осени 2023 года. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, передача Украине истребителей F-16 станет сигналом для России о том, что Запад готов продолжать долгосрочную поддержку Киева.

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Американские истребители F-16 не должны использоваться для атак по российским территориям, которые не входят в зону спецоперации. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на саммите G7 в Хиросиме. «Получил от [президента Украины Владимира] Зеленского заверения в том, что Киев не будет использовать F-16 для атак российской территории», — заявил Байден. Трансляция саммита ведется на телеканале Fox News. Выступая на встрече, президент США отметил, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении Украины. Ранее украинская сторона заявила, что получит истребители F-16 к осени 2023 года. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, передача Украине истребителей F-16 станет сигналом для России о том, что Запад готов продолжать долгосрочную поддержку Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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