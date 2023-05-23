Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 мая наградил директора Музея Победы, заместителя секретаря общественной палаты РФ Александра Школьника орденом Александра Невского. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе музея. Школьник родился в Нижнем Тагиле.
«Церемония награждения орденом Александра Невского прошла 23 мая в Екатерининском зале Кремля. Александра Школьника выделили наградой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — сказано в сообщении.
Александр Школьник выразил надежду, что все исторические музеи будут стоять на защите исторической правды. «Я считаю эту награду (орден Александра Невского) признанием работы всего коллектива Музея Победы», — добавил он.
Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин наградил Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Евгения (Кульберга) орденом Дружбы. Кроме этого, государственные награды получили еще четыре жителя Свердловской области.
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