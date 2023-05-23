Путин лично наградил орденом Александра Невского уроженца Свердловской области. Фото

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
В Екатерининском зале Кремля состоялось награждение орденами Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 мая наградил директора Музея Победы, заместителя секретаря общественной палаты РФ Александра Школьника орденом Александра Невского. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе музея. Школьник родился в Нижнем Тагиле.

«Церемония награждения орденом Александра Невского прошла 23 мая в Екатерининском зале Кремля. Александра Школьника выделили наградой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — сказано в сообщении.

Александр Школьник выразил надежду, что все исторические музеи будут стоять на защите исторической правды. «Я считаю эту награду (орден Александра Невского) признанием работы всего коллектива Музея Победы», — добавил он.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин наградил Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Евгения (Кульберга) орденом Дружбы. Кроме этого, государственные награды получили еще четыре жителя Свердловской области.

Директор Музея Победы получил государственную награду от президента РФ Владимира Путина
Директор Музея Победы получил государственную награду от президента РФ Владимира Путина
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Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 мая наградил директора Музея Победы, заместителя секретаря общественной палаты РФ Александра Школьника орденом Александра Невского. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе музея. Школьник родился в Нижнем Тагиле. «Церемония награждения орденом Александра Невского прошла 23 мая в Екатерининском зале Кремля. Александра Школьника выделили наградой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — сказано в сообщении. Александр Школьник выразил надежду, что все исторические музеи будут стоять на защите исторической правды. «Я считаю эту награду (орден Александра Невского) признанием работы всего коллектива Музея Победы», — добавил он. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин наградил Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Евгения (Кульберга) орденом Дружбы. Кроме этого, государственные награды получили еще четыре жителя Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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