Путин лично наградил орденом Александра Невского уроженца Свердловской области. Фото

23 мая 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

В Екатерининском зале Кремля состоялось награждение орденами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 мая наградил директора Музея Победы, заместителя секретаря общественной палаты РФ Александра Школьника орденом Александра Невского. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе музея. Школьник родился в Нижнем Тагиле. «Церемония награждения орденом Александра Невского прошла 23 мая в Екатерининском зале Кремля. Александра Школьника выделили наградой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — сказано в сообщении. Александр Школьник выразил надежду, что все исторические музеи будут стоять на защите исторической правды. «Я считаю эту награду (орден Александра Невского) признанием работы всего коллектива Музея Победы», — добавил он. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин наградил Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Евгения (Кульберга) орденом Дружбы. Кроме этого, государственные награды получили еще четыре жителя Свердловской области. Директор Музея Победы получил государственную награду от президента РФ Владимира Путина Фото: пресс-служба Музея Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 мая наградил директора Музея Победы, заместителя секретаря общественной палаты РФ Александра Школьника орденом Александра Невского. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе музея. Школьник родился в Нижнем Тагиле. «Церемония награждения орденом Александра Невского прошла 23 мая в Екатерининском зале Кремля. Александра Школьника выделили наградой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — сказано в сообщении. Александр Школьник выразил надежду, что все исторические музеи будут стоять на защите исторической правды. «Я считаю эту награду (орден Александра Невского) признанием работы всего коллектива Музея Победы», — добавил он. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин наградил Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Евгения (Кульберга) орденом Дружбы. Кроме этого, государственные награды получили еще четыре жителя Свердловской области.