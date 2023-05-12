Владимир Путин присвоил свердловчанам государственные награды

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Четверо свердловчан получили государственные награды от Путина Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил государственными наградами четырех жителей Свердловской области. Информация об этом появилась в указе президента.

«За заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу наградить главного научного сотрудника отделения акционерного общества „Институт реакторных материалов“ Александра Козлова», — сказано в документе. Мужчине присвоили орден дружбы.

Также Владимир Путин отметил почетным званием «Заслуженный врач РФ» заведующего отделением городской больницы Асбеста Александра Бодунова. Еще в список попали два заведующих отделением свердловской областной клинической больницы №1 Елена Борецкая и Лев Кадрапольцев.

Ранее URA.RU писало, что Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений (Кульберг) получил государственную награду от президента РФ Владимира Путина. В письме президента была выделена многолетняя и плодотворная деятельность митрополита.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил государственными наградами четырех жителей Свердловской области. Информация об этом появилась в указе президента. «За заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу наградить главного научного сотрудника отделения акционерного общества „Институт реакторных материалов“ Александра Козлова», — сказано в документе. Мужчине присвоили орден дружбы. Также Владимир Путин отметил почетным званием «Заслуженный врач РФ» заведующего отделением городской больницы Асбеста Александра Бодунова. Еще в список попали два заведующих отделением свердловской областной клинической больницы №1 Елена Борецкая и Лев Кадрапольцев. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений (Кульберг) получил государственную награду от президента РФ Владимира Путина. В письме президента была выделена многолетняя и плодотворная деятельность митрополита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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