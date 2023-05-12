Владимир Путин присвоил свердловчанам государственные награды

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил государственными наградами четырех жителей Свердловской области. Информация об этом появилась в указе президента.
«За заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу наградить главного научного сотрудника отделения акционерного общества „Институт реакторных материалов“ Александра Козлова», — сказано в документе. Мужчине присвоили орден дружбы.
Также Владимир Путин отметил почетным званием «Заслуженный врач РФ» заведующего отделением городской больницы Асбеста Александра Бодунова. Еще в список попали два заведующих отделением свердловской областной клинической больницы №1 Елена Борецкая и Лев Кадрапольцев.
Ранее URA.RU писало, что Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений (Кульберг) получил государственную награду от президента РФ Владимира Путина. В письме президента была выделена многолетняя и плодотворная деятельность митрополита.
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