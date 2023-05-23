Челябинские олигархи вернули себе элитную недвижимость

Челябинские олигархи Вайнштейны вернули себе элитную недвижимость

Сергей и Евгений Вайнштейны вывели из-под ареста элитную недвижимость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприниматели Евгений и Сергей Вайнштейны, отец и сын из Челябинска, вывели из-под ареста элитную недвижимость в центре города. Как следует из сообщения пресс-службы арбитражного суда региона, отменены обеспечительные меры в отношении подземного паркинга фирмы «Инвест-актив» в центре города.

«Определением суда от 23 мая обеспечительные меры отменены. Производство по делу о банкротстве „Инвест-актив“ прекращено», — отметили в суде.

Банкротство не состоялось: компания добровольно погасила сумму задолженности по налогам и сборам. В апреле в рамках процесса были арестованы машиноместа в элитном комплексе Gagarin Residence по адресу: улица Лесопарковая, 8 в городском бору. Под обеспечение в апартаментах попали 65 объектов разной площади: от 13,3 до 165, 3 кв. метра.

На крайние меры с арестом налоговиков вынудила ситуация, при которой с февраля объектов недвижимости у «Инвест-актива» стало на треть меньше, но долги погашать не спешили. Задолженность по налоговым платежам превысила 41 млн рублей. В отношении компании была введена процедура внешнего наблюдения.