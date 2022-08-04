Власти Перми выдвигают новые условия промышленникам

Власти Пермского края готовят поправки в закон, касающийся налоговых льгот для крупных промпредприятий. Так, без инвестиций в соцобъекты предприятия региона не получат специальный инвестиционный контракт (СПИК) или статус приоритетного инвестпроекта. Нововведения анонсировал вице-премьер Пермского края Алексей Чибисов на совещании с директорами промышленных предприятий, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
«Появится раздел, касающийся соглашений об инвестициях в социальные объекты на территориях, где реализуются проекты. Подобные соглашения уже заключены с ПАО «ЛУКОЙЛ» и фанерным комбинатом «Свеза Уральский». Также обсуждается возможность заключения соглашений с ПАО «Уралкалий», АО «МХК «ЕвроХим»», Березниковским содовым заводом и «ВСМПО-Ависма», — цитирует вице-премьера региона Алексея Чибисова «Коммерсант-Прикамье».
По словам властей, привлекать дополнительные инвестиции необходимо в связи со сложностью формирования бюджета на 2023 год. СПИКи заключаются с промпредприятиями края с 2015 года. На сегодня сторонами контракта одновременно выступают федерация, край и муниципалитет. Компании, заключившие специнвестконтракт, могут воспользоваться льготами. Например, заявиться на получение инвестиционного налогового вычета, применить пониженную ставку по налогу на прибыль организаций или получить земельный участок под инвестпроект на особых условиях.
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