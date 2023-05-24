Полиция ищет обвиненного в изнасиловании свердловчанина

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Полицейские ищут сбежавшего из-под домашнего ареста жителя Полевского, обвиненного в изнасиловании Фото:

В Свердловской области в розыск объявили жителя Полевского, который находился под домашним арестом по делу об изнасиловании, но поехал в Екатеринбург и пропал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«Контроль за обвиняемым осуществлял Полевской филиал уголовно-исполнительной инспекции свердловского управления ГУФСИН. 11 мая с разрешения следователя обвиняемый выехал в Екатеринбург в специализированную больницу и не вернулся. 12 мая вынесено постановление об объявлении в розыск», — рассказали в ГУФСИН.

На мужчине был электронный браслет, он его не срезал. Розыском обвиняемого в изнасиловании занимается полиция.

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В Свердловской области в розыск объявили жителя Полевского, который находился под домашним арестом по делу об изнасиловании, но поехал в Екатеринбург и пропал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Контроль за обвиняемым осуществлял Полевской филиал уголовно-исполнительной инспекции свердловского управления ГУФСИН. 11 мая с разрешения следователя обвиняемый выехал в Екатеринбург в специализированную больницу и не вернулся. 12 мая вынесено постановление об объявлении в розыск», — рассказали в ГУФСИН. На мужчине был электронный браслет, он его не срезал. Розыском обвиняемого в изнасиловании занимается полиция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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