Полиция ищет обвиненного в изнасиловании свердловчанина

В Свердловской области в розыск объявили жителя Полевского, который находился под домашним арестом по делу об изнасиловании, но поехал в Екатеринбург и пропал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
«Контроль за обвиняемым осуществлял Полевской филиал уголовно-исполнительной инспекции свердловского управления ГУФСИН. 11 мая с разрешения следователя обвиняемый выехал в Екатеринбург в специализированную больницу и не вернулся. 12 мая вынесено постановление об объявлении в розыск», — рассказали в ГУФСИН.
На мужчине был электронный браслет, он его не срезал. Розыском обвиняемого в изнасиловании занимается полиция.
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